Granáty a muchomůrky. I takové jsou nesmazatelné vánoční dárky

I když platy moc nerostou, na Vánocích nešetříme a za dárky utrácíme stále víc peněz. Letos v průměru 6,5 tisíce korun. Dárky, které se umí nesmazatelně zapsat do paměti, přitom nemusí být podle naší malé sondy vůbec drahé.

Zabírají ryze "praktické" dárky



Pokud doma slýcháte větu: "Nic mi nekupuj, už mám všechno," nevěřte tomu. Jeden známý pražský umělec naděluje svým příbuzným dárky, které zaručeně ještě nemají. Navíc jsou ryze "praktické". Své babičce zakoupil a úhledně pod stromek zabalil například sadu gumových granátů. Jaký terč si pro první trénink babička zvolila, lze snadno uhodnout. Každopádně o Vánocích bývá v umělcově rodině vždy hodně veselo.

Dárek, který vymyslel jiný muž, dokázal zase odrovnat jeho tchyni: "Pořád se do mě trefovala. Tak jsem jí pod stromek nadělil boxerské rukavice." Tchýně se válela smíchy, domácí ring zrušila a boxerky pověsila na hřebík v obýváku. "A nebyly ani moc drahé, zeť je koupil v hračkárně," směje se tchyně.

Co odhalil průzkum Kolik letos utratíme a co nadělíme • Letos chce každý Čech obdarovat v průměru sedm blízkých a utratit za dárky zhruba 6,5 tisíce korun. To je o dva tisíce korun více než například v roce 2004.

• Mezi rozbalenými dárky nejčastěji Češi najdou oblečení a obuv, kosmetiku, elektroniku, hračky, knihy a dárkové poukazy.

• Zhruba 10 procent lidí si s nakupováním dárků nedělá vůbec žádnou hlavu a svým blízkým věnuje peníze. Zdroj: Factum Invenio, prosinec 2010

Vyrazit dech můžete i rébusem



Češi Vánoce milují a většina z nás si je nedovede představit jinak, než v kruhu rodinném. Občas to ale může v domácnosti jiskřit, a to nejen při zapálení vánočních prskavek. "Nějak se mi nedařilo, odnášela to hlavně manželka. Toho roku jsem pod stromkem našel v úhledně zabalené skleničce pár sušených hub s dovětkem: - Sbíráno a sušeno z lásky. Tvá muchomůrka. - Dárek nestál mou ženu ani korunu, mně se ale rozsvítilo. I když jsem se zprvu nachytal. Sušené bedly totiž muchomůrku připomínají."

Kouzelný dárek přichystal pro změnu mladý muž pro svou životní partnerku. Pod stromkem našla obrovskou krabici. Když ji rozbalila, byla v ní další a ještě další…V té poslední ale žádný dárek nebyl, jen maličký čtvereček pečlivě složeného papírku. Když i ten rozbalila, přečetla si: "Hledej …šek!"

Po několikaminutovém hledání jí konečně rébus došel. Na vánočním stromku našla zavěšený vlašský ořech zabalený ve staniolu. Jádro oříšku ale chybělo. Z rozlousknuté skořápky vypadl prstýnek s maličkou cedulkou, na které stálo: "Vezmeš si mě?"

Těšit se můžete nejen o Vánocích



Dárek, na který se nezapomíná, si můžete přichystat i tak trochu sami. "Toužila jsem po novém mobilu a byla tak netrpělivá, že jsem prohledala skříně. Byl tam! Tajně jsem se na něj chodila dívat, brala ho do ruky a počítala dny, kdy už konečně bude Štědrý den. Pod stromkem jsem však mobil nenašla. Maminka usoudila, že jsem na Vánoce dostala dost dárků a vysněný dárek nechala až na mé lednové narozeniny. Od té doby už nikdy předem nehledám, co dostanu."

Pokud budete mít pevnou vůli, můžete sáhnout po další vyzkoušené inspiraci, jak si dárky užít a zapsat si je nesmazatelně do paměti. Recept zní: "Nikdy nerozbalím všechny dárky, některé si nechám do dalších Vánoc. Po celý rok se pak těším, co v těch krabičkách asi bude. Pro případ, že bych zlobil, mám své dárky už jisté."

Co odhalil průzkum Jaké zvyky dodržují Češi nejčastěji • Nejrozšířenějším vánočním zvykem je servírování smaženého štědrovečerního kapra. Pochutná si na něm letos 88 procent Čechů.

• Druhou nejčastější tradicí je zpívání a poslouchání koled, což dodržují tři čtvrtiny domácností.

• Na třetí a čtvrté příčce zvyklostí jsou barborky a krájení jablek, které jsou neodmyslitelné pro polovinu rodin.

• V polovině domácností zavoní živý nebo řezaný vánoční stromek, celkem 43 procent rodin dává přednost umělému a zbylých sedm procent nebude mít stromek žádný. Zdroj: Factum Invenio, prosinec 2010

