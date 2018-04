GSM banking: do banky odkudkoliv

GSM Banking, tedy služba umožňující klientům bank pomocí menu řízené aplikace nahrané na SIM kartě jejich mobilního telefonu provádět operace na jejich účtu, slaví letos osmé narozeniny. Jeho zrod se datuje k roku 1998, kdy jej začala nabízet Expandia Banka (dnešní eBanky) ve spolupráci s Paegasem (dnešním T-Mobilem). Česká republika byla přitom jednou z prvních zemí na světě, kde se zrodila spolupráce mezi mobilními operátory a bankami -Expandia Banka tehdy byla třetí bankou na světě, která službu GSM banking nabídla.

GSM banking dnes v Česku nabízí osm bank a všichni tři operátoři. T-Mobile a Eurotel spolupracují se sedmi bankami, Vodafone se šesti. Z toho je patrné, že pokud banka GSM Banking nabízí, neznamená to automaticky, že dává svým klientům na výběr mezi všemi operátory – u HVB Bank mohou tuto službu využít pouze ti, jejichž operátorem je T-Mobile, zatímco u Raiffeisenbank jen zákazníci se SIM kartou společnosti Eurotel. Ovšem zatímco HVB Bank nabídne GSM Banking všech operátorů po obchodním spojení s Živnostenskou bankou v příštím roce, Raiffeisenbank v současné době rozšíření neplánuje. Uvažuje však do budoucna o možnosti zavedení JAVA bankingu (viz dále).

Složité operace v GSM bankingu nehledejte

Stejně jako počet operátorů nasmlouvaných bankou se liší i množství funkcí jednotlivých bankovních aplikací – záleží na operátorovi i na bance klienta. A jejich rozsah je opravdu různý, ovšem vzhledem k možnostem mobilu i značně omezený, takže bývá GSM banking někdy pokládán za doplňkový kanál pro zjišťování zůstatků či provedení platby, když není po ruce internet. Standardem mezi nabízenými funkcemi jsou pasivní operace, jako je právě zjišťování zůstatku na účtu či historie transakcí, a dále z aktivních zejména zadání tuzemského příkazu k úhradě. S výjimkou eBanky dále všechny banky umožňují alespoň zřízení trvalého příkazu. Potom jsou zde služby, které již nabízí jen některé banky, případně jen s některými operátory – zřízení inkasa, SIPO, termínovaného vkladu či dobíjení předplacených karet operátorů. Tento výčet však samozřejmě není úplný.

Podrobnou tabulku naleznete v textech dále. Nicméně již ze zevrubného výčtu je patrné, že GSM Banking má svá omezení – není vhodný pro složitější služby. Přes internet i přes telebanking zařídíte většinou více. Pro někoho může být významným omezením i nemožnost zadat příkaz k úhradě do ciziny – jeho podání a zpracování je totiž v rámci GSM bankingu příliš komplikované. To spolu s relativně nepohodlným ovládáním nahrává rozvoji nové technologie – Java bankingu, který u nás zatím nabízí Komerční banka a Živnostenská banka. Jde o službu, kdy účet ovládáte přes mobil on-line pomocí webového prohlížeče a platíte tedy za přenesená data. Další z bank o jejím zavedení uvažují. Některé pohlížejí dále.

„Očekáváme, že v nejbližší době bude uvedena vhodnější technologie na bázi „open web browser“, která odstraní všechny negativní rysy JAVA řešení,“ uvedla k tomu Kristýna Havligerová z České spořitelny.

Abyste mohli využívat služby GSM Banking, potřebujete mít samozřejmě účet u dané banky a SIM kartu, která tuto službu podporuje. Zatímco Eurotel a T-Mobile v současné době vydávají SIM karty, které podporu služby mají v sobě zahrnutu automaticky (službu nepodporují jejich starší typy karet), u Vodafone si musíte říct i SIM plus. Aktivace služeb SIM plus pak stojí 91 korun.

Poté si musíte o GSM Banking zažádat u své banky. U Eurotel a Vodafone je nutná pouze aktivace prostřednictvím SMS. U T-Mobile je vždy nutné dostavit se do banky a nechat si aplikaci nahrát.

A jak je GSM banking chráněn před zneužitím? Při využití technologie SIM Toolkit je veškerá komunikace mezi vaším telefonem a bankou zašifrovaná (s výjimkou např. SMS informací o kurzech). GSM bankovnictví je možné využívat pouze z bance ohlášené SIM karty. Tím se snižuje pravděpodobnost zneužití a zjednodušuje ověření totožnosti klienta. Navíc je aplikace chráněna bankovním PINem – kódem BPIN (u Vodafone MPIN), který potřebujete pro každé přihlášení, stejně jako přečtení zpráv od banky. Klient je tedy identifikován telefonním číslem mobilního telefonu a autentizován vložením BPIN/MPIN.

Máte více bankovních účtů? Pak vás možná bude zajímat, kolik bankovních aplikací se vejde na vaši SIM kartu. Pokud je vašim mobilním operátorem Vodafone či Eurotel, potom až deset (u SIM karty SMART od Eurotel až 15). Pokud však využíváte služeb T-Mobilu, „udrží“ vaše SIM karta maximálně dvě (starý typ dokonce jen jednu). A co počet z pohledu z druhé strany – totiž kolik aplikací vám povolí vaše banka, pokud používáte víc SIM karet, navíc třeba různých operátorů, a chcete využívat GSM Banking každého z nich? Omezení existuje v tomto směru pouze u GE Money Bank, a to na jednu SIM kartu.

Banky si nechají za GSM Banking slušně zaplatit

Cena za měsíční paušál bývá obsažena a balíčku služeb, někdy dokonce s internetbankingem a telebankingem dohromady (ČS, ČSOB, HVB Bank, Živnobanka či eBanka). Zajímavý je v tomto přístup Poštovní spořitelny, která si (podobně jako u internetbankingu) nechává platit za transakce, paušál ovšem nevyžaduje žádný.

Tím ovšem výčet nákladů samozřejmě nekončí. Že je nutné počítat s položkou za uskutečněnou platbu, je více než zřejmé. S cenou zaplacenou operátorovi za odeslání SMS bance asi většina klientů také počítá. Méně známé jsou již poplatky za SMS zprávy přijaté od banky. Právě tyto položky pak dokáží náklady na ovládání účtu přes mobil pěkně zvýšit. Některé banky si účtují například i poplatky za změnu nastavení či zrušení služby. Je tedy vhodné informovat se o všech poplatcích dopředu. Vyčíslení nákladů spolu s modelovými příklady naleznete v textech dále.

