GSM banking v praxi: jak vypadá?

GSM banking a bezpečnost Abyste mohli vstoupit do menu bankovní aplikace, musíte znát kód BPIN. A ten nikdo jiný, operátor sítě GSM ani banka, nezná. Když ho nezadáte správně (máte tři pokusy), do menu GSM bankovnictví se vůbec nedostanete a nemůžete provádět žádné operace. Příkazy se do banky posílají prostřednictvím textových zpráv, jenže na rozdíl od běžných textových zpráv jsou ty odeslané z bankovní aplikace šifrovány. Nikdo kromě banky, která jako jediná zná šifrovací klíč, který používá bankovní aplikace přímo na kartě SIM, nemůže tyto zprávy rozšifrovat. Šifrovací klíč je pro každou kartu SIM jiný. Tímto klíčem by měly být zašifrované všechny informace týkající se banky, které jsou na kartě SIM uloženy. Zprávy, které putují mezi vaším mobilem a bankou, jsou při přenosu navíc ještě šifrovány standardním šifrováním sítě GSM. Zdroj: Mobil/iDNES