GSM bankovnictví začíná stát za to!

Nejvýznamnější změnou v GSM bankovnictví v letošním roce byl krok, ke kterému přistoupil nejmladší mobilní operátor na našem trhu. Klienti již mohou pro službu GSM bankovnictví využít také Oskar. Ovšem ne každá banka vám to umožní. Všechny tři operátory vám pro tuto službu nabídnou zatím pouze 3 banky – GE Capital Bank, eBanka a Union banka. A je to škoda. Pokud si přijdete do banky zřídit účet a bude vám nabídnuto ovládání vašeho účtu pomocí GSM bankovnictví, těžko se vám bude chtít změnit operátora, který vám momentálně vyhovuje.

Ovšem řekněme si na rovinu, že ve spojení s touto službou můžete narazit i na mnohem větší komplikace. Stále ještě existují banky, které vám tuto službu nenabídnou vůbec. Řeč je o Komerční bance a HVB Bank. Podle HVB Bank je však možné se na GSM bankovnictví těšit od nového roku, ovšem zatím není jisté se kterým mobilním operátorem. Komerční banka o této službě zatím vůbec neuvažuje, neboť je spokojena s kvalitou i vytížením svého telebankingu. Co je to GSM bankovnictví? GSM bankovnictví znamená poskytování bankovních služeb pomocí mobilních telefonů. Stejně jako telebanking je poskytován ve dvou formách. V prvním případě je služba poskytována pomocí bankovní aplikace, která je nahrána na SIM kartu vašeho mobilního telefonu. Výhodou tohoto přístupu je oproti následující druhé formě přehledná struktura menu, které je integrováno přímo v mobilním telefonu. Druhým způsobem obsluhy účtu přes mobilní telefon je komunikace s bankou prostřednictvím šifrovaných SMS zpráv. Obě tyto formy umožňují provádět na účtu základní operace.

Mezi banky, které dosud nedisponují GSM bankovnictvím, bychom ještě nedávno zařadili i Živnostenskou banku, ale dnes již můžeme pouze konstatovat, že i tento finanční ústav patří mezi ty, u nichž zmíněnou službu v nabídce naleznete, a to pod názvem MiniBanka.

Nová MiniBanka byla vyvinuta společností T-Mobile a nabízí vám vedle klasických zřízení jednorázových příkazů a sledování zůstatků na vašem běžném účtu také například zřízení trvalého a termínovaného vkladu nebo třeba sledování vašeho spořícího účtu. Pochopitelně i zde narazíte na operace, které se službou provést nelze. Příkladem jsou zahraniční platby, zřízení SIPA či inkasa. Pokud vás zajímá, kolik za MiniBanku zaplatíte, pak zřízení této služby k běžnému účtu je zdarma a za její vedení zaplatíte měsíčně 30 korun plus 1,90 Kč za každou SMS, kterou vám Živnostenská banka pošle. Každý jednorázový příkaz vás vyjde na 3 koruny a za zřízení trvalého příkazu pak korun pět.

Některé banky využily GSM aplikace také k operacím s docela jiným kanálem přímého bankovnictví. Umožňují nyní klientům získat kódy pro vstup do internetového bankovnictví přímo na mobil, což je velice praktické, neboť odpadá nutnost nosit u sebe všude PIN kalkulátor. Mobilní telefon u sebe máte stále tak jako tak. Stačí, když v aplikaci zašlete bance žádost o kód pro vstup do intenetbankingu a ta vám jej vzápětí zašle. Banky, které vám tento fenomén nabídnou jsou dosud dvě: eBanka a Union banka.

Hledáte další informace o GSM bankovnictví? Pak určitě navštivte stránku gsm.idnes.cz Navíc, zmíněná Union banka se před třemi dny stala čtvrtou bankou, která nabízí ještě jednu specialitku, tentokrát ve spojení s operátorem Eurotel. Rozšířila nabídku svého GSM bankovnictví o službu, kterou uvedla pod názvem Dobij GO. Pokud vy nebo někdo z vašich známých vlastníte mobilní telefon s předplacenou službou GO, máte nyní možnost takový telefon díky “Dobij Go“ komukoli snadno snadno dobíjet. Během jednoho měsíce tak máte možnost provést až dvacet dobití, a to až do limitu 10 000 korun. Je však nutné, aby vlastnili GO SIM kartu s Juice a telefon, který podporuje SIM toolkitové aplikace. Obdobnou službu nabízí některé banky také ve spojení s předplacenou službou Twist společnosti T-Mobile.

Tyto a další vylepšení by měly přispět k tomu, aby GSM bankovnictví získalo na větší oblibě, která není v případě většiny bank nijak zázračná. Ale můžeme narazit i na světlé výjimky, jakou je například GE Capital Bank. Zde je ovšem třeba brát v potaz speciální akci, kterou tuto službu banka podpořila. Klienti získali k běžnému účtu zdarma a posléze s výraznou slevou mobilní telefon. Jak je vidět, úspěch této akce byl zřejmý.

Pokud vás zajímá, kolik klientů dnes využívá GSM bankovnictví v poměru k ostatním kanálům přímého bankovnictví, pak nahlédněte do následující tabulky:

Počet lidí, kteří ovládají svůj běžný účet prostřednictvím... Banka GSM bankovnictví telefonní bankovnictví internetové bankovnictví GE Capital Bank 162 000 123 000 79 000 Česká spořitelna 52 000 304 000 30 000 eBanka 35 000 75 000 Raiffeisenbank 800 6 800 8 600

Zdroj: banky