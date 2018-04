Guvernér ČNB Tůma podepsal první bankovku

NOVÉ OCHRANNÉ PRVKY NAJDETE ZDE

ČNB v pondělí poprvé představila nový vzor bankovek. Od 2. července se tak v oběhu objeví dvoutisícovky už s třetím platným vzorem. V platnosti zatím zůstávají i verze z roku 1996 a 1999. Starší bankovky se budou plynule nahrazovat novými podle jejich opotřebení.

Jak poznat novou dvoutisícovku

Základní technické, umělecké, rytecké a grafické zpracování se ničím neliší od starších vzorů starých. Bankovky tiskne Státní tiskárna cenin v Praze, jen papír bude tentokrát pocházet z Německa. Jeho součástí je totiž už vlisovaný ochranný proužek s kovově lesklou barvou, která se v závislosti na úhlu dopadu světla plynule mění z hnědofialové na zelenou.

Tento proužek bude širší než dosavadní (z 1,4 mm na 3 mm) s lépe čitelnou nominální hodnotou bankovky doplněnou o zkratku názvu České národní banky (opakující se negativní mikrotext). To je první ochranný prvek viditelný bez jakýchkoliv pomůcek.

Běžnému uživateli pomůže ověřit pravost bankovky i upravený vodoznak - v průhledu proti světlu se vedle stínovaného vodoznaku s portrétem Emy Destinnové objeví světlé označení nominální hodnoty 2000 Kč. To bude navíc doplněno o drobný ornament.





Lišit se budou i série, dnes se na dvoutisícovkách setkáte s počátky A a B. Série vzor 2007 začínají také písmeny, nicméně vždy jinými než uvedenými A a B.





Posledním pouhým okem viditelným prvkem bude lesklý pruh umístěný vpravo od portrétu, jehož barva se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla. Jednobarevný pás s rovnoběžnými okraji nahradí pruh dvoubarevný a jeho pravá strana dostane tvar vlnovky.

Dvoutisícovky budou rovněž opatřeny upravenou hmatovou značkou, ta bude ještě navíc pod ultrafialovým světlem zářit oranžovou barvou. Nové bankovky samozřejmě mají na sobě ještě celou řadu ochranných prvků, ty však zůstávají přístupné spíše odborníkům. Ti musí být vybaveni různými přístroji – například ultrafialovými lampami, či POLE testery.







Další prvky jsou viditelné pouze pod UV lampou:







Proč před přijetím eura zdokonalujeme koruny?

ČNB zdokonaluje české koruny v době, kdy se jedná o přijetí jednotné evropské měny. Nejbližším termínem však zůstává až rok 2012, tedy nejdříve za pět let. K inovaci bankovek dochází nejčastěji v horizontu 5 až 10 let, už nyní se například podle ČNB hovoří také o inovaci eurobankovek. Starší vzory dvoutisícovek se už přestaly vyrábět a jejich zásoby docházejí. Proto ČNB přistoupila raději než k dotisku starších vzorů k tisku vzoru nového.

"První úpravy 2000 Kč bankovky byly provedeny u vzoru 1999. Od té doby uplynulo již 8 let, což je doba, po jejímž uplynutí většina centrálních bank považuje za žádoucí ochranu bankovek proti padělání zkvalitnit,“ říká člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek.

Aplikace nových bezpečnostních prvků na nové bankovce samozřejmě znamená i vyšší náklady na výrobu. Podle vyjádření ČNB však tyto zvýšené náklady představují haléřové položky. Pro představu činí výrobní náklady (pochopitelně v závislosti také na nominální hodnotě) jedné bankovky méně než pět korun.



PŘICHÁZÍ NOVÁ DVOUTISÍCOVKA

nejlíp chráněná bankovka

Druhého července to vypukne

Narazit na nový vzor dvoutisícovek můžete teoreticky už 2. července, ale to je termín, kdy jej centrální banka začne teprve distribuovat do bank. Bez obav si však pro ně budete moci zajít přímo na některou z pokladen ČNB. Nicméně banky se na novinku také musí připravit. Bude se však jednat spíše o proškolení zaměstnanců - pokladníků, než o nějaké technické úpravy. Lze ovšem říci, že s největší pravděpodobností vám bankomat 2. července novou bankovku nominální hodnoty 2000 Kč nevydá.