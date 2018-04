Halloween zamířil do Česka

Pokud jste včera potkali na ulici vlkodlaka, jistojistě vás nešálil zrak. Poslední říjnová noc je totiž tradičně zasvěcena strašidlům, a zejména v anglosaských zemích se slaví jako Halloween.Také v Česku se rozmáhá obliba reje karnevalových masek a svíček planoucích ve vydlabaných dýních. Noc plnou duchů, mystiky a tajemna oslavili především zaměstnanci zahraničních firem, ale původně keltská tradice si našla cestu i do českých domácností. "Letos před Halloweenem si přišlo pro kostým kolem sedmdesáti Čechů," uvedla majitelka půjčovny masek v Praze-Vršovicích Michaela Štěpánová. Největší zájem byl prý o smrťáky, čarodějnice, zrůdné mnichy a hrbaté starce. Na některých místech v Praze se svátek slavil již o víkendu. "Většina stálých hostů přes týden pracuje, a proto jsme uspořádali tradiční večírek minulou sobotu," řekla provozní americké restaurace Jáma v Praze 1 Zdena Malcová a dodala, že na party, kde nechyběla obrovská dýně a hororová výzdoba, přišly nejméně dvě třetiny návštěvníků v převlecích. Příležitost vidět halloweenskou oslavu na vlastní oči budou mít ještě tento pátek hosté irské restaurace O´ Brien v Praze 7. Každý, kdo přijde v masce, dostane skleničku whisky zdarma. Svátek Halloween, starý přes tři tisíce let, pochází z pohanského Irska a Skotska. Keltové uctívali na první listopadový den boha mrtvých Anwinna a věřili, že se zesnulí nakrátko vracejí zpět na zem. Aby duchové nezbloudili, svítili jim na cestu lampičkami vyrobenými z vydlabané řepy. Před zlými silami se chránili převleky ze špinavých hadrů a pomalovanými tvářemi. V novodobé historii se zvyk rozšířil i do Spojených států a stal se druhým největším svátkem v zemi po Vánocích. V USA je cokoli spojené s Halloweenem výhodným obchodním artiklem. Každý rok utratí Američané za masky, strašidelné dekorace a zábavnou pyrotechniku kolem dvou a půl miliardy dolarů. Večer 31. října koledníci v kostýmech obcházejí domácnosti a prosí o sladkosti podobně jako děti o našich Velikonocích.