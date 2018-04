Haló, pojišťovno, vykradli mě

Pokud najdete svůj byt vykradený, okamžitě volejte Policii České republiky, pro pojišťovnu budete potřebovat protokol. V případě požáru zase nezapomeňte na hasiče, a to i když oheň uhasíte sami. Jinak hrozí, že se s pojišťovnou budete zbytečně dohadovat.

Nic neuklízejte a poškozené věci nevyhazujte. Domácnost si nafoťte, stačí i snímky z mobilního telefonu. Případně alespoň sežeňte svědky.

Když můžete šíření škody zabránit, udělejte to. Pokud se vám podaří část domácnosti vhodným zásahem "zachránit“, pojišťovna to ocení. Zaplatí třeba plachtu na zakrytí stržené střechy.

Do pojišťovny nemusíte osobně

Co nejdřív se spojte s pojišťovnou. Pokud máte poradce, který se stará o vaše finanční záležitosti, předem mu zavolejte. S podobnou situací jistě má víc zkušeností než vy a dokáže poradit, na co nezapomenout.

Počítejte s tím, že budete muset popsat, jak, kde a kdy k pojistné události došlo, jaké věci jsou poškozené nebo ukradené, a předběžně odhadnout výši škody. Sepište si seznam zničených věcí včetně jejich stáří a ceny. Pokud máte schované účtenky, tím lépe. Jestli doklady nemáte, bude pojišťovna vyžadovat alespoň svědectví.

Podle Maria Böhme z Generali je vůbec nejlepší pojistnou událost nahlásit po telefonu. Nemusíte se bát, že nebudete vědět, co přesně říkat, operátor vás otázkami navede.

Když na něco nedokážete odpovědět úplně přesně, nevadí to, informaci doladíte s likvidátorem pojišťovny. Škodu musíte nahlásit nejpozději do čtyř let od pojistné události, jinak je váš nárok na pojistné plnění promlčený. "Ale tak dlouho raději neotálejte, takové pozdní hlášení může být zbytečně podezřelé a hrozí i sankce,“ radí Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

. Tip Pojišťovna umí smlouvu dohledat podle vašeho rodného čísla. Lepší je však poznamenat si číslo pojistky.

Peníze dostanete do tří měsíců

Když pojistnou událost nahlásíte, pojišťovna k vám pošle takzvaného mobilního technika, který situaci v domácnosti zdokumentuje a předá likvidátorovi. Ten spočítá, kolik vám zaplatí. Některé pojišťovny posílají rovnou likvidátora. Můžete se setkat s tím, že kvůli dvoutisícové škodě k vám ani nikdo osobně nedorazí, není to však pravidlem. Pracovník pojišťovny přijde do několika dní, podle toho, kolik mají práce. Jde-li o kalamitu, která zasáhla větší oblast, může to trvat déle nebo pojišťovna vystačí s vaším hlášením.

Podle zákona by vyšetřování pojistné události nemělo překročit tři měsíce. Menší škody však pojišťovny proplácejí dříve. Peníze vám pošlou na účet nebo složenkou. Můžete požádat i o zálohu, když nemáte na to, abyste domácnost uvedli do obyvatelného stavu.

Nezkoušejte pojistné podvody

Likvidátor i ze spáleniště pozná, jestli byt byl, nebo nebyl luxusně vybaven. Když si budete vymýšlet, pojišťovna na to přijde a žádné peníze nedostanete, za podvod můžete jít i do vězení.

Kuriózní pokus o pojistný podvod zažili pracovníci Kooperativy. "Klient chtěl plnění za odcizenou drahou elektroniku, kterou měl údajně v podkroví rekreačního domku. Technik však zjistil, že tam není zavedena elektřina a do podkroví vede jen žebřík,“ uvádí mluvčí pojišťovny Marek Vích.

Samozřejmě, pokud máte pocit, že jste v právu a pojišťovna vám vyplatila míň peněz, než na kolik máte podle vašeho názoru nárok, můžete se odvolat. Problém však bývá spíš ve smlouvě. Když jste ji uzavírali před 20 lety a pořád je na tutéž pojistnou částku, je pravděpodobné, že už neodpovídá skutečnosti.