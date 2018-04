Haló, pomozte, mám v bytě pohromu!

Technik poradí několik míst, kde se pravděpodobně nachází hlavní uzávěr vody, a ptá se na odhad způsobených škod. Klientka popíše situaci. Na základě jejího popisu technik rozhodne, že je nezbytný zásah, a vyšle do jejího bytu řemeslníka.



9:20 až 9:30

Instalatér kontaktuje asistenční centrálu a informuje operátora o současné situaci. Poškozená část potrubí je vyměněna za novou. Operátor kontaktuje klientku a zjišťuje, jak je se zásahem spokojena. Ta zároveň požádá o zprostředkování kontaktu na odbornou firmu, která opraví vybourané zdivo a vymaluje místnost.

Operátor kontaktuje řemeslníky, předá jim potřebné informace a vysvětlí situaci a rozsah škod.



22:35

Kateřina Bártová opět kontaktuje operátora pojišťovny, hlásí pojistnou událost a žádá o její likvidaci. Asistenční centrála pojišťovně poskytne veškeré potřebné technické detaily, informace o ranním zásahu a přibližný odhad škod.



O dva dny později

Řemeslníci kontaktují klientku a dohodnou se na uzavření smlouvy o dílo na opravu poškozeného zdiva.



O sedm dní později

Řemeslníci dokončují práce - zeď je opravena a celá místnost je vymalovaná.

Vše, kromě materiálu při výměně trubky, hradila pojišťovna. Šlo totiž o pojistnou událost a v rámci její likvidace se hradí i následné opravy - v podstatě uvedení do původního stavu. Samozřejmě záleží na sjednaném rozsahu pojištěných rizik a na pojistném limitu - vždy se hradí pouze do jeho výše. V případě, že by nešlo o pojistnou událost, například zabouchnuté klíče, měla by Kateřina Bártová nárok pouze na příjezd asistenční služby a hodinu práce zdarma. Ostatní včetně potřebného materiálu by si platila sama.