Harvard: ministr financí nemá jasno, akcionáři zase peníze

Jeho snaha je v rozporu s vyšetřováním, v jehož rámci policie pátrá po majetku holdingu a snaží se dostat před soud zakladatele harvardského impéria Viktora Koženého a jeho bývalého předsedu představenstva Borise Vostrého. Co bylo důvodem ministrovy intervence? Žádost vedení společnosti, které chce začít akcionářům vyplácet šest set korun za akcii, ale kvůli pozastavení obchodů nemůže. Policie se domnívá, že peníze, které mají sloužit k výplatě, mohou souviset s jedenáctimiliardovým podvodem, ze kterého je podezřelý Kožený a Vostrý.

Rusnok tak dopisem adresovaným komisi zpochybnil své rozhodnutí. Jak uvedl pro Lidové noviny, byl to právě jeho analytický útvar, kdo dal v prosinci příkaz k zablokování jedné miliardy korun, která měla sloužit k vyplácení akcionářů. Policie tehdy řekla, že peníze mohou být zajištěny až do doby, než o nich rozhodne soud. Podle Ochranného sdružení malých akcionářů ministr překročil své kompetence, když se pokusil ovlivnit nezávislou instituci v zájmu soukromé firmy. Jiří Rusnok se hájí: byl to můj osobní názor, mnoho lidí, kteří čekají na peníze, se jich nemusí dožít. Potíž je v tom, že vlastní stanovisko opatřil názvem svého úřadu a číslem jednacím.

Co z toho plyne pro akcionáře? Nic nového. Peníze jsou stále v nedohlednu. Komise coby nezávislý orgán jakoukoli možnost, že by byla ovlivněna, ústy své mluvčí Radky Procházkové důrazně odmítla. "Všechny důvody pro pozastavené obchodování trvají," tvrdí Procházková. Podle ní by totiž mohli mít akcionáři nárok až na dvojnásobek nyní slibovaných šesti set korun, protože hodnota majetku holdingu může být větší než dnes uváděných deset miliard korun. Jen planá slova - říkají mnozí akcionáři, kteří by vzali zavděk šesti sty korunami, bez ohledu na to, jaký mají původ. Na otázku, z čeho a kdy peníze budou vyplaceny, jim dnes nedokáže nikdo odpovědět. Neznámou zůstává skutečná hodnota jmění společnosti.

Není jasné ani to, zda je holding v likvidaci nebo z ní vystoupil, vedou se o tom soudní spory. Pokud by pokračovala likvidace, nebude možná z čeho likvidační zůstatek rozdělit. Soudem jmenovaný likvidátor Zdeněk Častorál nemá k dispozici ani účetní doklady holdingu - představenstvo mu je odmítá předat - natož nějaký skutečný majetek. Jestliže by byla likvidace zrušena a komise povolila obchodování, může představenstvo teoreticky začít vyplácet.

Tvrdí, že pro takový případ má k dispozici šest miliard korun, které mu jako úhradu části dluhu za Viktora Koženého pošle kyperská firma. Jednu miliardu z nich už zablokovala policie. Zda by podobný osud potkal i zbylé peníze, nechce vyšetřovatel komentovat. Už tři čtvrtě roku se policie zatím marně snaží doručit obvinění Viktoru Koženému a Borisi Vostrému. Ani soud s oběma muži by však nemusel vrátit majitelům akcií jejich investice.