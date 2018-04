Havárie se služebním vozem

Havaroval jsem se služebním autem na zasněžené silnici. Poškodily se část kabiny a přední sklo. Zaměstnavatel dal kabinu opravit, ale protože byla tak stará a shnilá, namontovali tam novou. Takže cena opravy byla vysoká, zaměstnavatel navíc vůz havarijně nepojistil. Mám uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu zaměstnání. Jakou procentuální částku může zaměstnavatel ode mě požadovat k úhradě?

L. Čermák, Hradec Králové



Zaměstnavatel je především povinen projednat se zaměstnancem výši škody, kterou bude požadovat, aby zaměstnanec uhradil. Ten by měl v rámci svého pojištění projednat s pojišťovnou, jakou výši škody bude pojišťovna hradit. A také by měl zaměstnavatele upozornit, že porušil svou povinnost tím, že havarijně nepojistil svá vozidla používaná k pracovním účelům, neboť je povinen podle § 35 zákoníku práce vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů. Současně měl upozornit písemně zaměstnance na tuto skutečnost, aby se mohl rozhodnout, zda i za těchto podmínek bude vykonávat sjednanou práci.

Pokud nedojde k dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výši úhrady za způsobenou škodu, pak je třeba, aby o celé záležitosti rozhodl soud. Zaměstnavatel nebo soud mohou v krajním případě požadovat na zaměstnanci úhradu škody až do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného výdělku. Částka úhrady bude záviset na míře zavinění škody zaměstnancem, což bude vyplývat z policejního protokolu. V každém případě by měl soud přihlédnout k tomu, že zaměstnavatel nesplnil svou povinnost vytvořit co nejlepší podmínky k plnění pracovních úkolů zaměstnance tím, že neuzavřel havarijní pojistku.