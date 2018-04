Kdy a jak sjednat havarijní pojištění, aby se vyplatilo

Povinné ručení musí motoristé hradit ze zákona. Havarijní pojištění nezbytné není, ale v mnoha ohledech se vyplatí. Jako v následujících třech příbězích.

Příběh 1 Zavinili jste nehodu? Škodu zaplatíte z „havarijka“

Pan Jan nedal na křižovatce přednost a srazil se s jiným vozem. Škoda na vozidle poškozeného byla hrazena z povinného ručení, ale opravu svého vlastního auta by si pan Jan musel zaplatit sám. Ale pokud by měl sjednané havarijní pojištění, pojišťovna by mu servis zaplatila.

Při sjednávání je důležité myslet na správné nastavení krytých rizik. V Janově případě by bylo nutné mít pojištěné riziko havárie. To by mohl Jan využít také v případě, kdyby se jeho vůz například převrátil, aniž by došlo k poškození dalšího majetku.

Komentář: Havarijní pojištění chrání váš vůz. Je možné si je sjednat v tzv. komplexním rozsahu, vztahuje se pak na riziko havárie, škody způsobené živelní událostí, odcizení celého vozu nebo jeho části a vandalismus. Ale ne vždy se pojistka v plném rozsahu vyplatí, proto pojišťovny umožňují zvolit i jednotlivá rizika.

Příběh 2 Srážka se zvířetem

Pan František cestoval s rodinou na chalupu, a protože se brzy stmívá, na silnici třetí třídy přehlédl přebíhajícího divočáka a porazil ho. Srážku se zvěří hned nahlásil policii, která kontaktovala myslivce příslušné honitby.

Komentář: Pan František měl sjednané komplexní havarijní pojištění, pojišťovna tedy poškození jeho auta plně uhradila. Nárok na úhradu servisu by měl také v případě, kdyby měl sjednané jen riziko havárie, nebo si k povinnému ručení připojistil pouze riziko srážky vozidla se zvěří nebo zvířetem.

Jaký je rozdíl mezi zvěří a zvířetem? Zvěří je myšlena lesní zvěř, nejčastěji tedy divočák nebo srna, u zvířete je myšleno jakékoliv zvíře, tedy i to domácí. Vyplatí se proto vybrat si krytí vztahující se na zvíře jako takové, protože vůz je chráněn ve větší šíři. Pojistka ochrání také zaparkované auto, jehož kabeláž mohou poškodit hlodavci.

Příběh 3 Ochrana před živly

Pan Josef měl auto zaparkované před domem. V noci přišlo silné krupobití a velké kroupy poškodily karosérii.

Komentář: Pokud by měl pan Josef sjednané komplexní havarijní pojištění nebo alespoň připojištěné riziko živelních škod, mohl by škodu vozu nahradit z pojištění. V rámci živelních škod není pojištěno pouze riziko krupobití, ale také škody vzniklé vichřicí, požárem, povodní nebo záplavou, úderem blesku, zřícením skal či lavinou a zemětřesením.

Nad ochranou před živly se vyplatí popřemýšlet nejen u novějších vozů. U starších vozidel je sice například nižší riziko jeho odcizení, ale před všemi živelními riziky se není možné vždy chránit, což platí pro starší i novější modely vozů.

Pojistit, nebo nepojistit čelní sklo?

Celkem často řidiči řeší rozbité přední sklo. Stačí, aby od auta jedoucího před vámi odlétl kamen a máte na čelním skle prasklinu. Lidé předpokládají, že by se nové sklo hradilo z povinného ručení toho, kdo prasklinu způsobil, ale v současné době pojišťovny podobné případy plnění příliš neuznávají.

I když je pravděpodobné, že kamínek odlétl od vozidla jedoucího před vámi, chybí jakýkoliv důkaz a řidič se o všem dozví až ve chvíli, kdy ho informuje poškozený. Pomoci může také svědek, spolujezdec nebo kamera uvnitř vozidla. Kamerové záběry však musí být zřetelné a jasně viditelné.

Komentář: Z havarijního pojištění by tato škoda byla hraditelná, ale smlouva se obvykle sjednává s vyšší spoluúčastí - například 5 % z pojistného plnění, ale minimálně 5 000 korun. Jestliže využijete havarijní pojištění pro tento případ, počítejte se snížením bonusu.

Proto se v tomto případě vyplatí sjednat si připojištění čelního skla k povinnému ručení, ideálně všech výhledových skel, kde spoluúčast vůbec není, nebo je výrazně nižší. Máte-li i střešní okno nebo panoramatickou střechu, zjistěte si předem, jestli se na ně připojištění také vztahuje. Většinou jsou ve výlukách, ale existují i produkty, které tato okna umí ochránit. Jestliže máte pojistku sjednanou, můžete nová okna uhradit z komplexního havarijního pojištění, ale počítejte se snížením bonusu i z důvodu sjednané spoluúčasti.

Šest tipů, co sledovat, když domlouváte havarijní pojištění