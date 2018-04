Havarijní pojištění: Nabídky se liší o tisíce

Motoristé ignorují havarijní pojištění. Na první pohled šokující zjištění. Ovšem jen do chvíle, než si uvědomíme, jak výrazně za poslední léta pojistné vzrostlo. Většina motoristů proto raději riskuje případný drastický zásah do rodinného rozpočtu, pokud zaviní havárii. Říkají si: Proč živit pojišťovny? Co vlastně mohou svým potenciálním zákazníkům nabídnout? Jak by v různých pojišťovacích domech vypadalo pojištění například vozu Nissan Almera 1,5 Comfort, rok výroby 2001, v konkrétním provedení a výbavě, s momentální odhadovanou cenou 200 000 Kč, s požadovanou 10procentní spoluúčastí na pojistném na havárii, krádež a živelní událost? Pozoruhodné je zjištění, že sazby za jeden a týž vůz se dost podstatně liší nejen mezi jednotlivými pojišťovnami, ale i v různých pobočkách stejných firem.



Allianz, Hradec Králové

Úterý 7. ledna 2003, 13.10



U výpadovky z Hradce Králové stojí mezi autosalony řady značek přízemní prosklená budova pojišťovny Allianz. Provozní doba je od 8 do 16 hodin, což není na Středisko likvidace pojistných událostí vozidel, majetku a odpovědnosti (tak zní nápis na průčelí) příliš. Úředník nabízí židli a začíná se profesionálně vyptávat. Když se dozví, že nejde o vůz zcela nový, svraští čelo. "To ovšem mění situaci," konstatuje a začíná počítat nanovo. Pak se pouští do stručného, avšak solidního vysvětlení o konstrukci pojistné částky včetně informace o možnosti využití bonusu v případě dosavadního bezeškodního průběhu pojištění u jiné pojišťovny. Zhruba po deseti minutách píše Lukáš Pozler na rub své vizitky informativní částku ročního pojistného 18 192 Kč, sumu na povinné ručení dalších 4996 Kč a telefonní číslo na specialistu, který případně poskytne přesnější informace.



Česká pojišťovna, Chrudim, Palackého třída

Úterý 7. ledna 2003, 16.45



Vedle mladého muže od ostrahy jsou v pobočce České pojišťovny přítomny dvě ženy středního věku v jednacích boxech. Ale jedna z nich si balí věci, je tedy nutno krátce vyčkat, až druhá dořeší jiného zákazníka. Po chvíli si Alena Machová, jejíž jméno prozrazuje vizitka na stole, bere k ruce poměrně silnou příručku a hledá popsaný typ vozu. Avšak s obsahem 1,5 l nenachází. Kroutí hlavou, v papírech -

jinak opravdu existující - model není: "Tak to uděláme odhadem podle ceny," říká. Několik dotazů a z počítače vyjíždí kalkulace. Barevným zdůrazňovacím fixem podtrhuje úřednice částku 9514 Kč, která vychází z předpokladu 15procentní slevy při souběžném pojištění povinného ručení. Zdůrazňuje, že přesnější informace by nám i zde poskytl konkrétní specialista. Žena v sobě nezapře ducha dobré obchodnice, když na závěr neopomene přidat: "Jsou to vaše peníze... Tak to dobře zvažte... Porovnejte s konkurencí a uvidíte, že se rozhodnete pro nás."Jako na více místech, i zde stojí dvě pojišťovny hned vedle sebe. Ve větší budově, která náleží Kooperativě, nelze přehlédnout na stolku pro čekající zákazníky bábovku (je nenačatá, v originálním obalu) a na křesílku v opačném koutě místnosti několik plyšových hraček (že by pro děti klientů?). Zaměstnanec pojišťovny i v tomto případě bere do ruky šanon a list papíru. Následuje známý ping-pong otázek a odpovědí, z nichž každá odpověď se promění v nějakou poznámku, kód či cifru.Tentokrát však přijde na paškál vedle auta i řidič! Úředníkovy otázky se netýkají jen provedení interiéru vozu (kůže, nebo dřevo?), ale i toho, kolik lidí bude řídit a kde auto parkuje. Úhrnem velmi podrobná zpověď. Výsledkem je částka 24 844 Kč, kterou pan Placr ještě vydělí dvěma v případě 50procentního bonusu - 12 422 Kč.

Druhé kolo

Samozřejmě nás zajímalo, zda výše pojistných částek - i když vždy šlo jen o odhady

Porovnání cen - co nám pojišťovny nabídly? Pojišťovna 1. kolo 2. kolo 3. kolo Allianz 18 192,- 22 278,- 19 776,- Česká pojišťovna 11 193,- 9 461,- 11 897,- Kooperativa 24 844,- 23 000,- 25 033,- Generali 19 364,- Pojišťovna ČS 13 697,- ČSOB Pojišťovna 15 800,-

- bude aspoň přibližně stejná v jiné kanceláři téže pojišťovny. A tak jsme postupně 21. ledna navštívili se zcela stejnou režií rozhovoru tři pobočky předešlých tří pojišťoven, tentokrát v Praze.Na náměstí Jiřího z Poděbrad jsou vedle sebe expozitury Kooperativy a České pojišťovny. Krátce po jedenácté hodině vstupujeme do první z nich. Zde se nás ujímá sympatický muž středního věku s kravatou posetou zástupy slonů. Počet otázek na naši adresu je ve srovnání s návštěvou prvé pobočky této pojišťovny poněkud redukovaný. Závěrem dostáváme k vizitce Ing. Jiřího Kůstky sešívačkou připevněný útržek papíru s částkou 23 000 Kč, s 50procentním bonusem, tedy 11 500 Kč. Samozřejmě odhadem. A navrch pár dobře míněných žoviálních rad z praxe...Pracovnice za přepážkami sousední České pojišťovny mají kostýmky ve firemních barvách modré se žlutými lemy. Na visačce té, která se nás ujímá, stojí: Renata Nováková. Opět marné hledání Almery 1,5. Výsledkem velmi hbitého jednání je odhad dle momentální hodnoty s nabídkou dalších možností za připojištění čelního skla, sedadel atd. ve výši 9461 Kč.Jen jednu stanici metrem je to k pobočce pojišťovny Allianz na náměstí Míru. Do Národního domu na Vinohradech se vstupuje rozměrnými automatickými dveřmi. Ve velice vznosném obrovském prostoru se úřednice u nepravidelně rozmístěných moderních psacích stolů téměř ztrácejí. Za okamžik už naše přání tlumočí počítači štíhlé dlouhé prsty jedné z mladých žen. Tentokrát zazní dotaz i na pořizovací cenu. Nevíme. A otázku na počet kilowattů motoru slyšíme také poprvé. Ke slovu tedy přichází katalog, kde naši almeru po chvíli nachází. Doslova v několika minutách jsme vybaveni nabídkou na archu z počítače s podpisem Petry Hojsákové, která zní 22 278 Kč. Pokud jsme se dříve nepřeslechli, jako jediná v průběhu pokusu se s námi ještě na závěr kromě pozdravu loučí s kouzelným dodatkem "a děkuji".

Třetí kolo

Ve třetím kole jsme se obrátili se žádostí o vypočítání správných pojistných ročních sazeb s 10procentní účastí přímo na centrály nejen těchto tří, ale i dalších tří velkých domácích pojišťoven.



Allianz: 19 776 Kč



Při výpočtu sazby havarijního pojištění vycházíme z ceny nového vozu. Dle katalogu činí cena požadovaného modelu včetně nadstandardní výbavy (klimatizace a rádio) 412 000 Kč.



Česká pojišťovna: 11 897 Kč



Pokud bychom almeru ještě důkladněji zabezpečili nebo by šlo o pozorného motoristu, který v uplynulých letech nehavaroval, částka by se mu snížila o slevy a bonusy za bezeškodní průběh.



Kooperativa: 25 033 Kč



Jde-li o řidiče, který nezpůsobil poslední dva roky nehodu a má řidičský průkaz déle než tři roky, je sleva 20 procent. Částka předpokládá, že jde o řidiče "bez historie" - jinak by měl nárok na bonus, který může za šest let dosáhnout výše 50 procent slevy. Se slevami a bonusy a při maximálním zabezpečení vozidla by bylo pojistné 7609 Kč.



Generali Pojišťovna: 19 364 Kč



Při nadstandardním zabezpečení, což znamená vedle povinného imobilizéru navíc buď mechanické zabezpečení pevně spojené s karoserií vozidla, nebo alarm s blokováním funkcí motoru, pak činí roční pojistné 17 427 Kč.



Pojišťovna České spořitelny: 13 697 Kč



Pojistné samozřejmě ovlivňují bonusy dle délky bezeškodního průběhu dosavadního pojištění, v případě maxima bude roční částka 6849 Kč.



ČSOB Pojišťovna: 15 800 Kč



Částka je bez bonusů a na vůz registrovaný v Praze.



Jak vidno, sazby za jediný vůz se dost podstatně liší nejen mezi jednotlivými pojišťovnami, ale i v pobočkách stejné. Významnou roli při skutečném výpočtu mohou v některých případech hrát ještě další okolnosti, ať již zmíněné (např. rizikovost poškození a odcizení dle místa registrace vozu, další nadstandardní zajištění mechanické či elektronické), či dosud neuvedené (např. věk řidiče, tělesné postižení, územní účinnost pojištění, termíny placení, souběh s povinným ručením).

A samozřejmě také forma a rozsah plnění v případě pojistné události. Proto se vyplatí nechat si před konečným rozhodnutím, kde se necháme pojistit, vypracovat detailní finanční kalkulaci zahrnující všechny okolnosti vašeho konkrétního případu. Rozdíly mohou být tisícové.



