Havarijní pojištění ojetých vozů

Co je to All Risk?

Jak již bylo zmíněno, smysl pojištění typu All Risk spočívá v tom, že dochází ke kombinaci pojištění více rizik současně. Vše v jednom má oproti jednotlivě uzavíraným smlouvám několik výhod. V případě nehody problém řešíte prostřednictvím jednoho pojistitele, platíte jednu splátku a navíc cena je většinou nižší, než kdybyste jednotlivá připojištění uzavírali samostatně. V současnosti má většina pojišťoven All Risk nebo jiné podobné balíčky v nabídce a jejich obsahem nejčastěji bývají tyto ochrany:

· pojištění proti havárii a poškození vozidla

· pojištění proti odcizení vozidla nebo vloupání

· pojištění proti živelné pohromě

· pojištění proti vandalismu

· asistenční služby

Některé pojišťovny v rámci All Risk balíčku nabízejí i pojištění úmrtí řidiče v důsledku pojistné události na vozidle (Kooperativa), nebo pojištění právní ochrany (Uniqa pojišťovna).

Existuje i možnost, že si klient pojistný balíček sestaví sám, což může být při vyšších požadavcích výhodou. V případě All Risk pojištění se také můžete setkat s jednou zajímavostí – i když je All Risk primárně chápáno jako komplexní havarijní pojištění, může se jednat i o kombinaci povinného ručení s pojištěním havarijním. Výhodou je pak nižší cena při pořízení obou produktů najednou.

Typ vozidla Škoda Felicia 1.3, pův. cena: 246 200 Kč rok výroby: 1998, koupeno nové v ČR Renaul Megane 1.4, pův. cena: 464 900 Kč, rok výroby: 1998, individuální dovoz Pojišťovna ALLIANZ Produkt Autopojištění Autopojištění Autopojištění Autopojištění Pojistné údálosti Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus Spoluúčast 5% min. 5000 Kč 10% min. 10000 Kč 5% min. 5000 Kč 10% min. 10000 Kč Roční pojistné 10009 Kč* 8886 Kč* 26019 Kč* 24181 Kč*

Typ vozidla Škoda Felicia 1.3, pův. cena: 246 200 Kč rok výroby: 1998, koupeno nové v ČR Pojišťovna Česká pojišťovna Produkt Havarijní pojištění Havarijní pojištění Havarijní pojištění Havarijní pojištění Pojistné údálosti All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko Spoluúčast 0,01 0,05 0,1 0,3 Roční pojistné 7739 Kč** 6610 Kč** 4906 Kč** 2685 Kč**

Typ vozidla Renaul Megane 1.4, pův. cena: 464 900 Kč, rok výroby: 1998, individuální dovoz Pojišťovna Česká pojišťovna Produkt Havarijní pojištění Havarijní pojištění Havarijní pojištění Havarijní pojištění Pojistné údálosti All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko All Risk - havárie, vandalismus, živelné riziko Spoluúčast 0,01 0,05 0,1 0,3 Roční pojistné 13439 Kč** 11998 Kč** 10040 Kč** 6956 Kč**

Typ vozidla Škoda Felicia 1.3, pův. cena: 246 200 Kč rok výroby: 1998, koupeno nové v ČR Renaul Megane 1.4, pův. cena: 464 900 Kč, rok výroby: 1998, individuální dovoz Pojišťovna UNIQA Produkt Pojištění vozidla KASKO Pojištění vozidla KASKO Pojistné údálosti Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus Spoluúčast 0,1 0,1 Roční pojistné 8554 Kč* 20545 Kč*

Pozn.: * pojištěno na novou cenu, ** pojištěno na časovou cenu

Cena ročního pojistného nepočítá s bonusy ani žádnými slevami.