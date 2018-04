Starším autem do ciziny: havarijní pojištění pořídíte i na měsíc

V jedné pojišťovně nedávno poptával krátkodobé havarijní pojištění klient, který si nebyl jistý svým řidičským uměním, a potřeboval se autem dostat z Vysočiny do Prahy. Protože jinak jezdí jen známou trasu, pojistku celoročně nepotřebuje. Nakonec prý strach překonal a v pořádku dorazil.

Lidí, kteří si pro starší auto havarijní pojištění nepořizují, je víc. Není úplně levná a u letitých aut je výše pojistného plnění mnohdy neuspokojivá. Navíc většina řidičů je přesvědčena, že jezdí dobře a nehoda se tak nemůže stát z jejich viny.

Nepřehlédněte Cestovní pojištění uzavřete nejlépe on-line a kromě ceny hleďte na limit léčebných výloh i na to, jestli je v ceně pojištění odpovědnost. Přehled novinek v cestovním pojištění

Jenže když se autem chystáte za hranice, možná si právě říkáte: „Co kdyby se něco přihodilo...?“ Oprava v cizině bude drahá, odtah do servisu komplikovaný, a navíc se špatně domluvím, takže potřebuji asistenci... V tu chvíli už je havarijní pojištění na místě. A můžete ho pořídit i levněji, pokud zvolíte krátkodobé „havarijko“.

Pojištění na prázdniny

Havarijní pojištění na dovolenou však neseženete všude. Mnohé pojišťovny ho považují za příliš rizikové. Celkem oprávněně předpokládají, že na letní cestování by si ho pořizovali řidiči, kteří si za volantem moc nevěří.

Pojištění tohoto typu nabízejí Česká pojišťovna (nejméně na 14 dní), Allianz (nejméně na 90 dní) a Direct pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Uniqa, které mají nejkratší možnou dobu pojištění 30 dní.

Cena? Pozor na podmínky

Cenově se pojistky liší docela podstatně. Jako řidič Škody Fabie 1.4 Combi z roku 2008 byste si takové pojištění na měsíc mohli koupit za 450 korun i za 927 korun. Roli hraje věk klienta, jeho bydliště a samozřejmě i služby, které jsou v ceně zahrnuté - zda pojištění platí v Česku, nebo v Evropě, jaká je sjednaná spoluúčast a v neposlední řadě jestli máte u daného ústavu jiná pojištění.

Za cenou samotnou se však mohou skrývat i nepříjemné háčky. Například Uniqa sice nabídne uvedenému řidiči pojištění za 800 korun, bude však vyžadovat vstupní prohlídku auta, která vyjde na 1 250 korun, u krátkodobého pojištění tuto prohlídku zaplatí klient.

Co byste měli ještě vědět Dárkové karty: v zahraničí vedou večeře, v Česku pobyty. A všude lékárny - více zde:

Některé klienty by mohlo napadnout, jak pojištění získat a nezaplatit za něj tolik. Jak? Uzavřou si klasické havarijní pojištění, u auta z předchozího případu by to bylo za tři až pět tisíc korun za rok. Odjedou na dovolenou. Když se nic nestane, v rámci osmitýdenní zákonné lhůty od pojištění odstoupí, pojišťovna jim vrátí nevyčerpané pojistné. Pojištění pak vyjde za měsíc na 250 až 450 korun.

Formálně je takový postup možný, ale asi je patrné, že úplně „čisté“ to není. Je to jako koupit si na internetu foťák, na dovolené si udělat hezké snímky a pak přístroj vrátit... Většina pojišťoven podobné jednání sleduje, a pokud se opakuje, „přitíží“ klientovi při sjednávání dalších smluv - ty vyjdou dráž, nebo pojišťovna dokonce odmítne klienta pojistit vůbec.