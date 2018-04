Hedging: nejistá budoucnost - zisk jistý

Nyní, když víme, jak funguje obchodování s futures kontrakty (předchozí díly seriálu o derivátech naleznete ZDE), se můžeme vrátit zpět k tomu, proč tyto investiční instrumenty vznikly. Nebylo to proto, aby si mohli spekulanti pohrávat s cenou, jak si možné někdo myslí. Smysl derivátových trhů je v umožnění zajištění současné ceny do budoucna. Jak všichni vědí, ceny komodit podléhají fluktuacím, v čase se mění.

To může být pro producenty i spotřebitele negativní. Jestliže se komodita nachází v sestupném trendu, producentům klesají zisky, případně se můžou dostat až do ztráty. Naopak spotřebitelé si mnou ruce. Nakupují levněji. V případě rostoucího trendu jásají producenti, prodávají dráž a tudíž více vydělávají. Naopak spotřebitelé přichází o zisky, když se jim zdražují vstupy, jen díky konkurenci nemůžou plně promítnout do konečné ceny.

Jak tuto situaci řešit? Hedgingem. Když zemědělci pěstující pšenici vidí, že oseté plochy jsou vysoké a počasí příznivé, lehce můžou usoudit, že cena po sklizni klesne. Co ale dělat, když do sklizně zbývají tři měsíce? Odpověď je jednoduchá, prodat pšenici prostřednictvím futures kontraktu, a to již nyní. Zajistíte si tak současnou cenu až do doby sklizně.

Hedging je tedy otevření futures pozice, která je stejná, ale přesně opačná vzhledem k pozici, jenž zajišťovatel drží na trhu s okamžitým termínem dodání. Zajištění lze rovněž definovat jako operaci, jenž je substitucí pozdější transakce na trhu s okamžitým termínem dodání.

Short hedge

Vraťme se k předešlému příkladu zemědělce, který pěstuje pšenici. Je podzim, setba byla právě dokončena. Sklizeň bude až příští rok v květnu. Současná cena pšenice na trhu s okamžitým termínem dodání je 385 centů za bušl. Pokud by farmář prodal za tento kurz, zaplatí se mu veškeré náklady a navíc získá přiměřený zisk. Farmář ve skutečnosti drží dlouhou pozici na spotovém trhu. Proč? Když jde cena nahoru vydělává a naopak. Pokud si chce zajistit cenu, musí ve futures kontraktu otevřít pozici opačnou – prodat futures kontrakt, v našem případě s dodáním v květnu. Ten se ve stejnou dobu obchoduje na 390 centech za bušl. Jestliže bude skutečně cena pšenice klesat, na spotovém trhu bude farmář ztrácet, naopak na futures trhu prakticky stejnou hodnotu vydělávat. Tím má tedy pozici zajištěnou.