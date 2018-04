Helvag - tři čtvrtě miliardy v ohrožení

Šéfy Helvagu nyní stíhá německá policie a někteří z nich už jsou několik měsíců ve vazbě kvůli podezření, že zpronevěřili sumu v řádu dvaceti až třiceti milionů marek. V České republice se firmě Helvag podařilo shromáždit od roku 1997 od klientů něco mezi půl a tři čtvrtě miliardy korun.

Zákazníky na českém trhu nehledala. Její produkt, tedy možnost investovat do švýcarských a německých nemovitostí, nabízí v Česku prostředník. Tím je firma OVB Allfinanz, která je jedním z největších investičních poradců v tuzemsku.

Lidé neinvestovali peníze přímo do nemovitostí, ale stali se nejprve členy spolku Helvag. Od roku 2000 pak byli vkladateli komanditní společnosti Helvag KG se sídlem ve Švýcarsku. Ta v Německu vlastnila nemovitosti a měla je pronajímat restaurační síti. Z nájmu pak měl plynout onen slibovaný výnos.

Německý tisk přinesl zprávu o prvním policejním zákroku proti špičkám Helvagu už loni v létě. Čeští vkladatelé však ještě celý další rok žili v domnění, že jejich peníze v zahraničí vydělávají. Teprve před nedávnem se dozvěděli z dopisu od firmy OVB, která Helvag uvedla na trh, že něco není v pořádku.

"OVB každý rok dostával účetní závěrky Helvagu, žádný signál nebyl, vše jsme se dozvěděli až z německých novin," tvrdí advokátka společnosti OVB Blanka Doležalová. Jak velké je riziko, že o svou investici přijdou, však lidé, kteří do Helvagu investovali, nevědí dodnes. V centrále OVB Allfinanz totiž panuje informační embargo, zaměstnanci jen odkazují znepokojené klienty na svou právní kancelář.

"Vůbec nevíme, co s penězi je. Jevilo se nám to jako investice s malým rizikem, ale teď vidíme, že to tak není," říká místostarosta Velké Bíteše Dalibor Kolář. Zastupitelstvo Bíteše se na přelomu let 1999 a 2000 rozhodovalo, kam má uložit výtěžek z prodeje akcií v majetku města, aby se co nejlépe zhodnotil.

"Investiční poradce OVB nám doporučil, abychom peníze vložili do Helvagu.

Zvažovali jsme všechna rizika a nakonec jsme byli pro, za dvanáct let mělo z našich tří milionů být 25 milionů, byla tam dokonce garance," vzpomíná Kolář.

Na co lákal Helvag nové klienty?

• investice do švýcarských a německých nemovitostí

• malé riziko

• roční výnos až 5,6 procenta

• možnost investice na 7, 10 nebo 14 let

I zastupitelé Velké Bíteše čekají, zda se podaří advokátům OVB peníze vypátrat a dostat zpět do České republiky. Zatím mají v ruce jen to, co ostatní vkladatelé - dopis, kde mimo jiné OVB uvádí: "Věříme, že chápete, že proti kriminální energii se lze jen těžko chránit."

Právě garantovaný výnos, který měl ročně dosahovat 5,6 procenta, byl lákavý. Ale zůstal jen na papíru. Katalog Helvagu, který na první pohled působí poměrně seriózním dojmem, nabízí možnosti investice na sedm, deset či čtrnáct let. Minimální vklad měl činit 200 tisíc korun.

Česká firma OVB se teprve nyní snaží prověřit, zda Helvag říkal pravdu o svých podnikatelských aktivitách. "Jsme v kontaktu se zahraničím. Snažíme se získat výpisy z katastru nemovitostí, do kterých mělo být investováno. Zjišťujeme, jak hospodaří ty restaurace. Provádíme analýzu rizikovosti investice a odpovědnosti. Měla by být hotova v říjnu," říká Doležalová.

Podle advokátky zatím proti zadrženým šéfům Helvagu nebyla vznesena obžaloba.

Možnost investovat do spolku Helvag roky nabízelo několik tisíc dealerů OVB bez toho, že by si toho všimly regulační orgány. Produkt Helvagu je však natolik nestandardní, že se na něj patrně žádný dohled nevztahuje.

Nejde o cenný papír, vklad do banky nebo investiční fond. Je to vklad do zahraniční komanditní firmy. "Investice sjednocuje jistotu vkladu s výnosy podnikatelských účastí," lákal katalog. "Je smutné, že vše opět nasvědčuje tomu, že lidé naletěli investičnímu podvodu, a je neuvěřitelné, že to finanční zprostředkovatel (OVB pozn. redakce) neprohlédl," říká Martin Fuchs z Asociace pro kapitálový trh.