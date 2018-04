Helvag - velká razie

170 policistů začíná svou razii současně ve čtyřech zemích, 25. července 2001 v sedm hodin ráno prohledávají státní zaměstnanci ve Švýcarsku, Německu, Lucembursku a v Čechách kolem 50 kanceláří a bytů, 50 policistů vpochoduje společně se státními zástupci do kanceláří skupiny Helvag a zabavují hory spisů. Vrchní zástupce ve Würzburgu tuto akci připravoval měsíce. Jde o praní špinavých peněz, podvod, zpronevěru a utvoření kriminální organizace.

Zugská skupina Helvag nalákala na investice do stavby a provozu řetězce restaurací (steakhouse). Slib: po celém Německu mělo vzniknout 60 restaurací „outback-steakhouse“, které měly nadchnout spolkové občany od Severního moře po Alpy pro australská grilovací potěšení. Nejmenší vklad byl 3000 marek, slibovány byly výnosy od 8,23 do 12 % a daňové výhody.

Po uplynutí 7 let měly být možné příjmy nezávislé na zisku kolem 10 % ročně. Peníze ale netekly do restaurací, ale hlavně do kapes vedoucích členů skupiny Helvag – to se domnívá würzburský státní návladní Dieter Bauer: „Odhadujeme celkový delikt na 20 až 30 miliónů marek.“ Domnělá mezinárodní skupina podvodníků touto rafinovanou metodou obrala několik set důvěřivých vkladatelů v celé Evropě.

Podle neoficiálních informací přijde o své vklady v celkové výši asi 750 milionů více než 2000 českých klientů.

Němečtí strůjci vsadili na diskrétnost finančního sídla Zug, ve firemním logu Helvagu se skví důvěryhodný švycarský kříž. V pětičleném obchodním vedení sedí vedle německých bratrů Karl-Heinze a Petera Klefische také zugští správci Peter Locher a Eva Ochlerová. V zugských kancelářích zaklapla v den razie u bratrů Klefischů želízka. Karl-Heinz byl předán o dva dny později policii. Bratr Peter se brání vydání a sedí ve vězení ve Schwyzu. Vyšetřovatelé v celé Evropě zatkli osm ze čtrnácti obviněných. Správkyně Oehlerová a její obchodní partner Locher nebyli zatčeni, a jak říká Oehlerová, ani nejsou obviněni. Locher není k dosažení, „tráví obchodní dovolenou ve srubu někde v Kanadě“.

Würzburští vyšetřovatelé se domnívají, že předpokládaný podvodnický spolek mohl pracovat jako zařízení na praní špinavých peněz pro různé organizace. Helvag skutečně zastřešuje těžko rozluštitelnou spleť asi 100 firem. Tok peněz procházel čtyřmi zeměmi. Podle deníku Mainpost bylo týdně přesunuto 30 000 aý 250 000 do Švýcarska. Stopy vedou k zugským pobočkám UBS a CS, jak potvrzuje vrchní státní návladní Bauer.

K zamyšlení podněcuje vyšetřovatele pověst lidí na špici podniku. Sotva kdo ze zúčastněných je v policejních a státních zastupitelských kruzích neznámý. Prezident skupiny Helvag, Karl-Heinz Klefisch, dostal v Německu v roce 1999 jeden rok podmíněně a peněžitý trest ve výši 40 000 marek. Klefisch ukradl v podzemní garáži v Luganu z kufru jaguára dvě bedny plné brazantních (výbušných) papírů o 300 milionových daňových únicích německého lázeňského krále Eduarda Zwicka.

Dokumenty se Klefisch pokusil prodat za drahé peníze pozůstalým Zwicka. Anekdota k pousmání ze soudních spisů: Klefisch tvrdil, že svým motocyklem značky Harley-Davidson najel omylem na zaparkovaný jaguár. Víko kufru se otevřelo a on vzal dvě bedny ze zavazadlového prostoru do bezpečí, aby nebyly ukradeny.

Správkyně Oehlerová nedá na své kolegy z vedení Helvagu dopustit: „Známe Klefischovi dlouho a nemáme důvod pochybovat o jejich serióznosti.“ Ani nejmenší pochyby neměli v Zugu o vznešeném trestaném miloónovém podvodníkovi Wolfgangu Grafovi. Ten bývalý advokát byl zatčen při razii na konci července v kanceláři Helvagu v Čechách. Teď sedí v Praze ve vazbě. Německý soud odsoudil Grafa v roce 1996 za podvod a zpronevěru k vězení na pět a půl roku. Kam se poděly milióny, nebylo nikdy objasněno, vyšetřovatelé se domnívají, že mohly vtéci do skupiny Helvag a být „vyprány“.

Graf, bývalý právník se světáckým životním stylem a láskou k jezdeckému sportu, měl ve skupině Helvag exponované postavení. Na podzim 1998 byl sice ještě trestancem, jako vězeň pracující mimo věznici ale mohl přes den vězení opouštět, protože mu skupina Helvag nabídla místo. Graf rozdával vizitky jako „vedoucí právního oddělení“, nechal se vozit šoférem v mercedesu. „Pracoval pro nás jako právní poradce“, potvrzuje správkyně Oehlerová, „s Grafem se jednalo příjemně a svoji úlohu jistě splnil dobře.“ O jeho tresu prý nic nevěděla, byl dlouholetým přítelem bratů Klefischů.

Němečtí vyšetřovatelé nalezli v půli devadesátých let proti Grafovi důkazy o obchodu se zbraněmi, pašování zlata a cigaret. Graf poskytl důkazy, že na organizovaném pašování cigaret se podílejí spolupracovníci tabákových koncernů. Jeho výpovědi podnítily velkou razii v hamburském tabákovém koncernu British American Tabacco BAT. Vyšetřovatelé ale nesměli zabavené podklady po protestech právníků koncernu použít, ale museli je se skřípěním zubů vráti. Mazaný Dr. Graf ostatně od konce července nepracoval jako právní poradce, nýbrž přijal úlohu dobyvatel východních států.

Náhodou se den po razii konala řádná valná hromada skupiny Helvag. Zugští správci vysvětlili udiveným akcionářům, že výtky (obvinění) jsou „naprosto neoprávněné“. Oehlerová sama je podle firemního diagramu zodpovědná za účetnictví, měsíční a roční uzávěrky a účetní rozvahy. Nevšimla si, že by vložené peníze zmizely do kapes jejích obchodních kolegů. „Finanční problémy máme teprve od té doby, co vyšetřovatelé zmrazili naše konta“. Eva Oehlerová říká, že ještě nebyla vyslýchána. Zvláštní.

Kompetentním vyšetřovatelem ve Švýcarsku je zugský státní zástupce Marc von Dach, který dostal žádost o právní pomoc z Würzburgu. Nechce ani potvrdit, ani vyvrátit, zda bude ve Švýcarsku zahájeno samostatné trestní řízení. Von Dach koordinoval razie v Zugu a v kantonech Tessin a Waadt, kde měli Klefischovi byty. Zugské státní zastupitelství jistě potřebuje čas, aby získalo přehled v zmateném konglomerátu firem Helvagu. Nedávno poslali z Zugu kolegům do Würzburgu náklaďák plný zabavených dokumentů.

Správkyně Oehlerová tvrdí, že peníze vkladatelů byly investovány do restaurací a jiných nemovitostí. U Kolína byla skutečně v létě 1999 otevřena první z šedesáti avizovaných restaurací, kde ovšem vznikly v prvním roce provozu šestimístné ztráty. Druhá filiálka v Düsseldorfu byla otevřena v lednu 2000, po jedenácti měsících však byla zavřena. Dveře třetí restaurace se otevřely v říjnu 2000. A tím to končí.

Razie proti německým provozovatelům restaurací outback-steakhouse vyděsila firemní centrálu v USA. Odpovědné osoby řetězce restaurací s 44 000 zaměstnanci v celém světě a ročním obratem 1,66 miliard stahují koncernu licenci na pouhé tři restaurace, vysvětluje vrchní návladní Bauer z Würzburgu.

Skupina Helvag se měla jako investor vložených peněz připojit k seberegulační organizaci (SRO). „Naše správní kancelář je členem zugského Spolku pro zajištění kvalizy v oblasti finančních služeb (VQF), to stačí „je přesvědčená Eva Oehlerová. Jiného názoru je předseda VQF Peter Rupper. „Správní kancelář podrobně prověříme“.

Méně podrobně byla zkoumána povolení k pobytu trestaných Wolfganga Grafa Karl-Heinze Klefishe. Oba dostali od zugských úřadů bez problémů pracovní povolení a povolení ke krátkodobému pobytu na 120 dní v roce. Představitel úřadu pro cizinecké otázky, Georg Blum, vysvětluje: „Rutinní ověření pověsti provádíme jen u jistých národností, hlavně u Rusů.“

Poznámky: Zug, Schwyz – švýcarské kantony, příp. jejich „hlavní města“

