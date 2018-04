Hezká dovolená nemusí být drahá

V eřejné tábořiště Hejtman jih

Chlum u Třeboně

speciální www stránky kempu nejsou k dispozici

Hodnocení podle Testu MF DNES **

Přehled základních poplatků osoba za noc 15 korun dítě do 10 let za noc 8 korun stan 40 korun karavan 50 korun auto 30 korun motocykl 30 korun pes 40 korun poplatek místnímu úřadu 15 korun vstup do kempu 10 korun dospělí, 5 korun děti použití sprchy 20 korun za 10 minut příplatek za přípojku elektřiny 50 korun pronájem chatky 80 až 120 korun za lůžko a noc

Další služby: půjčovna a úschova kol, půjčovna lodí, dva volejbalové plácky, rychlé občerstvení, restaurace, dětské prolézačky, tobogan



Měšec - týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi nad 10 let vyjde na 1022 Kč

C amp Bítov Horky

Vranov nad Dyjí

www.volny.cz/mucha_karel

Hodnocení podle Testu MF DNES *****

Přehled základních poplatků osoba za noc 50 korun dítě do 15 let za noc 25 korun stan 45 až 55 korun karavan 85 korun auto 60 korun motocykl 25 korun pes 30 korun poplatek místnímu úřadu 2 až 6 korun na osobu chaty 130 až 160 korun na osobu a den poplatek za ledničku 50 ko run příplatek za přípojku elektřiny 45 korun poplatek za sprchování 15 korun (žeton) slevy - po 23. 8. slevy na ubytování 15 procent, školní výlety



Další služby: půjčovny sportovních potřeb, lodí, kol, beachvolejbalový kurt, kulečník, ping-pong, dětský bazének, restaurace s přijatelnými cenami, několik občerstvení, prodejna s potravinami a drogistickými výrobky

piktogram Hodí se pro rybáře, turisty, rodiny s dětmi

Měšec - týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi nad 10 let vyjde na 1450 Kč





A utokempink Osika

Nová Bystřice

www.kemposika.cz

Hodnocení podle Testu MF DNES***

Přehled základních poplatků osoba za noc 54 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 42 korun stan 45 korun karavan 50 korun auto 48 korun motocykl 22 korun pes 32 korun poplatek místnímu úřadu 10 korun pronájem chaty 430 až 560 za chatu příplatek za přípojku elektřiny 48 korun



slevy - pro držitele ZTP



Další služby: volejbalový kurt, občerstvení, stánek ovoce a zelenina, půjčovna lodí, šlapadel a kol, bezplatné zapůjčení fénů, líného tenisu, fotbalové míče, sítě, pálky na líný tenis, bohaté informace u recepce spojení tipy na výlet, raritou je úzkokolejka, která vede přes kemp

Piktogram Hodí se pro cykloturisty, milovníky vodních sportů, rybáře i rodiny s dětmi

Měšec - Týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 2135 Kč





K emp Štilec

Kamenný Újezd u Českých Budějovic

speciální www.strany o kempu nejsou k dispozici

Hodnocení podle Testu MF DNES**





Přehled základních poplatků osoba za noc 25 korun dítě nad 6 a do 15 let za noc 10 korun stan 40 až 50 korun karavan 80 korun auto 20 korun motocykl 10 korun pes 15 korun poplatek místnímu úřadu 15 korun pronájem chaty 540 až 600 za čtyřlůžkovou chatu příplatek za přípojku elektřiny 40 korun



slevy při pobytu mimo sezonu

Další služby: možnost nákupu rybářské povolenky, dětské hřiště, minigolf, u blízkého penzionu ohniště, hřiště na volejbal, možnost půjčení horských kol

piktogram Hodí se pro: rybáře, cykloturisty a díky své poloze i milovníky historických památek (Hluboká, Český Krumlov, Hluboká atd.)

Měšec - týdenní pobyt pro rodinu s dvěma dětmi do 15 let vyjde na 1120 Kč

