Hillary chce do čela USA ženu

Hillary Clintonová by ráda viděla, kdyby jednou zastávala úřad amerického prezidenta žena, ale sama prý ambice dělat tuto práci nemá. "Rozhodně to není nic, s čím bych ve své budoucnosti počítala," řekla Clintonová. Na dotaz TV stanice France-2, že po osmi letech strávených v Bílém domě zná dobře prezidentskou práci, odpověděla: "To je právě ten dobrý důvod to nedělat."