Vybudoval slavnou ocelárnu Poldi, úspěšný Karl však zůstal neznámý

Byl jedním z jedenácti dětí Hermanna a Fanny Wittgensteinových a rychle si vydobyl pověst „enfant terrible“ rodiny. Podle vídeňských učitelů byl Karl nestálý, těkavý a líný. V 11 letech utekl z domova a domů ho přivedli až četníci.

Gymnázium byla pro něj pohroma a studium ukončil na vlastní žádost poté, co dostal vyčiněno za odevzdání seminární práce. V ní popřel nesmrtelnost duše. Odmaturovat musel pak soukromě.

Poté odjel do New Yorku, kde se živil jako číšník, kormidelník, doučoval hudbu a matematiku, dělal nočního hlídače, vychovatele v nalezinci, učitele geometrie (nijak se netajil tím, že si látku nastudoval večer předtím, než ji přednášel). Již tehdy ukazoval troufalost, s níž se později pouštěl do svých obchodů.

Když se vrátil do Vídně, absolvoval několik semestrů vídeňské Techniky. Na svatbě své sestry se setkává s mladým ředitelem válcoven v Ternitz Paulem Kupelwieserem, který ho zaměstná jako kresliče. Ale brzy v něm objeví velmi nadaného obchodníka s podnikatelským duchem. Dává mu tedy čím dál náročnější projekty.

Postupně se Karl vypracuje až na šéfa slévárny. Později nahrazuje Kupelweisera a ve svých třiceti letech se stává ředitelem teplické válcovny a bessemerovny. Rozjíždí smělé, někdy až velmi riskantní podniky, které se mu ale vyplácejí.

Poldi s krásnýma očima

V roce 1874 si Karl bere krásnou a vzdělanou ženu s naivníma očima, která skvěle ovládá hru na klavír. Jmenuje se Leopoldina a doma jí říkají Poldi. Později, v roce 1889 po ní Karl pojmenovává huť, jejíž jméno všichni dobře známe.

Wittgenstein si uvědomil, že na českém železářském trhu je mezera. Kvalitní nástrojová ocel na jemnou mechaniku, stroje, kosy a pilníky se musela draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Wittgenstein se tak rozhodl, že postaví huť. Jako místo zvolil Kladno, které mělo dostatek kvalifikovaných i zaučení schopných pracovníků, dopravní spojení i přivaděče vody.

Znak Poldi - pěticípá hvězda nad hlavou jeho manželky, ukazuje na 5 světadílů, kam se kladenská ocel vyvážela. Předtím se ale odehraje několik zásadních situací.

Nejmocnější kartel Rakousko-Uherska

V roce 1879 dochází k zásadnímu zlomu ve výrobě oceli. Dosavadní bessemerování bylo nahrazeno modernějším thomasováním a Karl Wittgenstein díky tomu, že byl skvělým obchodníkem a dokázal výborně odhadnout konkurenci, získává v roce 1880 Thomasův patent.

V roce 1886, v jeho režii, fúzují tři největší hutní podniky v Čechách, a to Pražská železářská společnost, Teplické válcovny a Česká montánní společnost. Došlo tak ke sloučení 90 % veškeré výroby surového železa v Čechách. Jako generální ředitel pak Karl skoupil další české železárny, jiné za peněžitou úhradu přiměl k zastavení výroby a se zbývajícími se dohodl na objemu výroby a prodejních cenách.

Tak položil základ všeobecnému rakouskému železářskému kartelu, který pak krytý vysokými dovozními cly diktoval až do konce monarchie svým zákazníkům ceny železa a proslul jako nejmocnější monopolní sdružení podnikatelů v Rakousku-Uhersku vůbec. Není bez zajímavosti, že v roce 1880 byly na území Rakousko-Uherska jen 4 kartely, zatímco v roce 1912 jich bylo už více než 200.

Management kartelu i rodiny

Racionalizace v dolech vyvolala dílčí protesty a v roce 1889 i dělnickou bouři. Karl byl velmi nekompromisní ředitel, obchodník a protesty potlačil. Nijak nepodporoval germanizaci v kartelu ani se nezajímal o rasový či náboženský původ svých zaměstnanců. Zásadní pro něj byla píle, schopnost rozhodovat se a, jak říkával, vůle žít. Roku 1900 zaměstnávala Huť Poldi asi 1 200 dělníků a vyráběla 36 tisíc tun oceli a 16 tisíc tun hotových výrobků.

Stejně jako šéf byl i velmi přísný otec. Ze svých synů chtěl mít tvrdé podnikatele, kteří převezmou jeho impérium. To se mu nepodařilo. První syn spáchal sebevraždu, za rok druhý.

Poté otec povolil třetímu synovi studovat hudbu a čtvrtému, Ludwigovi, humanitní studia. Z něj se stal profesor na Trinity College v Cambridge a velmi známý filosof 20. století. Nebýt jeho, tak se na Karla Wittgensteina snad úplně zapomnělo.

