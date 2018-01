Příběh jako z pohádky: jak se chudý chlapec jménem Pupp stal boháčem

Grandhotel Pupp, miláček filmařů z celého světa Grandhotel Pupp je nejen místem, kde se setkávají osobnosti filmového, společenského nebo politického života. Samotný hotel si oblíbili i filmaři.



Objevil se v řadě světově proslulých snímků. Například v roce 1996 to byl snímek Prsten. V hlavních rolích se představili Nastassja Kinski a Michael York.



V roce 2003 to byla zase akční komedie Rytíři ze Šanghaje.



V plné kráse se prezentuje Grandhotel Pupp v americké komedii Last Holiday s Queen Latifah v hlavní roli z roku 2006. Ze stejného roku pochází bondovka Casino Royale.



Ve filmu Edith Piaf z roku 2007 je k vidění Slavnostní sál hotelu, v roce 2009 se zde natáčel snímek The Philanthropist.