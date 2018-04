Hit letošních Vánoc: Zadlužit se!

Nákup na dluh stojí méně než loni



Žně splátkových společností jsou tu, za poslední tři měsíce roku dosahují až 40 procent ročního obratu. Na dluh nakupuje čím dál víc lidí, už dávno není chápán jako ostuda a známka špatného hospodaření.

Leasing: Co dělat v případě havárie nebo krádeže?



Dopravní nehody nebo krádeže auta jsou události, kterých se lidé, kteří si pronajali auto, bojí jako čert kříže. Nutno říct, že oprávněně. Tyto události totiž vždy provázejí velké nepříjemnosti.

Postoupení leasingu aneb vyhánění čerta ďáblem



Drtivá většina leasingových smluv sice končí převodem na prvotního nájemce, avšak v některých případech dojde během trvání smlouvy k převodu práv a povinností na nového nájemce – k cesi.

Leasing: Dobrý přítel, zlý pán



Leasing si našel výraznou oblibu nejen mezi podnikateli, ale i mezi občany. Pro někoho může mít ovšem i leasing trpkou příchuť. To asi potvrdí především ti, kteří byli nuceni ukončit leasingovou smlouvu předčasně.