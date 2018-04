Hitparáda pikantních pojistných hlášek. Mlha schovala viníka

Kuriózní zdravotní újmu si přivodil jeden muž. Své pojišťovně nahlásil zlomený penis. K události došlo jak jinak než při sexu. Léčení bylo možná ještě horší než samotný úraz. Spočívalo v dlouhodobé abstinenci. Klient si ale přál hlavně jediné, aby korespondence s pojišťovnou nedorazila k němu domů. Asi aby se to nedozvěděla jeho manželka.

Hitparáda nahlášených úrazů a domácích karambolů



"Když jsem stál na štaflích, ulomil se kus elektrického kabelu, který jsem právě zapojoval, a dostal jsem se na osm sekund do proudového okruhu. Na můj křik zareagovala manželka tak, že štafle porazila. Spadly bohužel na novou sedací soupravu a velké akvárium s cizokrajnými rybičkami, které prasklo a polilo drahý perský koberec. Než jsem dopadl na zem, vykopl jsem ještě okenní sklo a vytrhl 1,75 metru stropní kabeláže," ohlásil jiný smolař.

• Při krájení chleba jsem si všiml, že na stole leží kousek palce. Dívám se – a on byl můj!

• Pachatel musel být znalec, protože zmizeli jenom moji holubi. Manželčiny slepice však ve stejné lokalitě zůstaly.

• Můj pes zakousl sousedce tři slepice. Kdyby mi je náhodou dala, tak je schovám do mrazáku pro likvidátora.

• Výbuch způsobil těsně uzavřený burčák, na jehož sílu jsem však nebyl upozorněn.

• Okno do kuchyně mi rozbil sousedův chlapec a nebylo to v okolí poprvé, takže máme podezření, že je to organizované, zvláště když jeho strýc je sklenář.

• Nesl jsem televizi do opravy a zakopl o práh. Hrana televizoru mi přerazila čtvrtý prst pravé ruky. Televizor jsem zachránil, prst už ne.

• Pročišťovali jsme kanalizaci a strčili jsme péro jinam, než mělo být, a ono mu to vytopilo byt.

Hitparáda nahlášených autonehod bez účasti policie



K autonehodám dochází občas i při střetu se zvěří. Na havarovaném autě, které přivezl do pojišťovny nešťastný motorista, se ale likvidátorovi něco nezdálo. Štětiny, které našel na kapotě, nechal proto prověřit v laboratoři. Expertiza potvrdila, že místo zdatného divočáka se motorista srazil s běžným kuchyňským koštětem.

• Když do mě zezadu narazila, vystoupil jsem z vozu a slušně jí řekl, že si měla hlídat svůj předek, čemuž každý řidič rozumí. Vzápětí mě začala urážet, abych si raději hleděl svého zadku a vinu nechtěla uznat.

• Byla taková mlha, že viníka jsme v ní nemohli dohledat.

• Nejprve jsme se dohodli, že nemá cenu volat policii, ale potom mě napadlo, aby na mě dýchl. To nechtěl učinit a navrhoval, že by na mě plivnul.

• Vozidlo jsem špatně zabrzdil, takže se samovolně rozjelo, a protože poškozenému řidiči nedalo přednost, zničilo mu levé dveře.

• Vina byla vzácně na obou stranách. Já jsem se neměl po té dámě tolik ohlížet a ona zase měla blikat.

• Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a naboural do stromu, protože ho doma na tomto místě nemáme.

• Projížděl jsem kolem chatky, když jsem si všiml, že se před ní opaluje krásná slečna. Lehce jsem přibrzdil, abych si mohl dotyčnou důkladně prohlédnout. Vzápětí jsem narazil do vozu přede mnou, jehož řidič zpomalil ze stejného důvodu, akorát trochu víc. Podle policistů se na tomto úseku podobné nehody stávají poměrně často.

Hitparáda cestovatelských pojistných událostí



Muž středního věku se vydal do ciziny na lyže. Pád na sjezdovce mu ale nejspíš zatemnil mozek, protože chtěl uhradit nejen lékařské ošetření, na které měl právo. K pojistné události přihodil i roztržené kalhoty, dvě třetiny ceny permanentky, která zůstala po pádu nevyčerpána, a ušlou mzdu v Čechách za tři dny stonání zdarma. Když ho pojišťovna odmítla, po pár dnech přišel znovu. Objevil totiž, že má na lyžařské bundě díru. "A nešlo by zaplatit alespoň toto?"

• Není pravda, že by mou jedinou zájmovou aktivitou před úrazem byly návštěvy restauračních zařízení. Na jiné koníčky, které jsem ve svém volném čase před úrazem provozoval, si momentálně nevzpomínám.

• Vašemu operátorovi jsem se nemohla ozvat, protože jsem měla po nárazu zadrátovanou čelist.

• Ten Turek se chtěl z pojistné události vykroutit pomocí jazykové bariéry.

• Je fakt, že jsem v těžkém terénu uklouzl a spadl do rokle, ale trvám na svém pojištění s tím, že houbaření není nebezpečným sportem, což jsem německým zachráncům nedokázal vysvětlit.

• Gejzír na mě pojednou vyšplíchl, i když jsem stál v bezpečí zaručovaném provázkem kolem dokola.

Všechny pojistné události jsou skutečné, zaznamenaly je Allianz, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Generali Pojišťovna a Victoria Volksbanken.