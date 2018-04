Hitparáda pojistných hlášek: Požaduji vyšetření vinice na alkohol

Kuriózní vysvětlení, proč došlo k poškození čelního skla automobilu, poskytla pojišťovně jistá spolujezdkyně: "Jela jsem na sedadle spolujezdce s kolegou na hlídce ve služebním voze. Hrála jsem si se služební zbraní a omylem jsem čtyřikrát prostřelila čelní sklo vozu."

A jak doma šetrně oznámit, když nezkušený řidič nakřápne rodinný vůz? Inspirovat se můžete příkladem ze života. Při večeři povídá syn otci: "Mám pro tebe dobrou zprávu. To havarijní pojištění neplatíš zbytečně."

Hitparáda nahlášených autonehod a střetů za volantem

Po dobu v airbagu si nic nevybavuji.

Před nehodou jsem netelefonovala, jen psala manželovi stručnou sms, že jsem v pořádku.

Požaduji vyšetření vinice na alkohol.

Plánek nehody? Jak mám podle vás ztvárnit opilce, který mi upadl na auto, urval stěrač a rozbil flaškou sklo?

Svědek nehody přede mnou utekl do hospody, kde jsem ho už neidentifikoval.

Viditelně nebylo poškozeno nic, nicméně je tma, takže ještě doplním ve dne.

Necouvala jsem zbrkle, nestačila jsem pouze přeřadit nohu.

Výstražný trojúhelník jsem neinstaloval, beztak by mně ho rozsekali stejně jako ten nahlášený zadek.

Hitparáda nahlášených domácích karambolů a úrazů

Některé pojistné události vylíčí klienti velmi podrobně. Příkladem je hlášení klientky: Kouřili jsme vodní dýmku a dcera dala zbytek uhlíku na balkon. Ve tři ráno se ozvala obrovská rána, okno prasklo a za ním půlmetrové plameny! V rozespalosti jsem myslela, že to jsou snad teroristi! Ale vždyť bydlíme ve čtvrtém patře... Nicméně jsem oheň uhasila, málem u toho ještě zašlápla našeho pejska a pak do rána moc nespala. To ze strachu, jestli jsem to uhasila dobře. Tu spoušť bych vám za denního světla nepřála vidět!

Některá hlášení jsou zase stručná a výstižná:

Pes Ferda vnikl na sousedovu zahradu, zakousl jednu slepici a druhou nakousl.

Popálila jsem se při pečení cukroví na předloktí pravé dolní končetiny.

Při pádu jsem si poranil čelo na hlavě.

Požár v kuchyni vznikl od elektrického vařiče, u kterého si děti hrály na bezdomovce a posléze toho nechaly.

Policie u toho byla, něco sepsala a řekla, že na ty králíky stačí pojišťovna.

Těsto na domácí chleba nečekaně vykynulo a zcela ochromilo mikrovlnnou troubu, na které stálo.

Při návštěvě našich známých došlo v nestřeženém okamžiku k vyndání stomatologické náhrady z nádobky k tomu určené a k jejímu odhození do toalety.

Zmizelo též ředidlo v láhvi od vodky, ale to těm mizerům spíš přeju.

Každá koruna je dobrá a proč neuplatnit i menší škodu, když je domácnost pojištěná. Tím se řídila klientka, která uplatnila v pojišťovně škodu za odcizenou prádelní šňůru se 14 kusy dámských kalhotek. Nezapomněla započítat ani kolíčky na prádlo.

Poměrně velkou škodu naopak utrpěl neopatrný majitel, který svůj rodinný dům pronajal vietnamské rodině. Ta si z nemovitosti bez jeho vědomí udělala pěstírnu konopí. Vše zbytečné, co v domě překáželo, vyvezli "nájemníci" neznámo kam a interiér upravili podle potřeby rostlin. Vyčíslená škoda dosáhla přibližně 200 tisíc korun.

Hitparáda cestovatelských hlášek a pojistných událostí

I na cestách v zahraničí se mohou přihodit bizarní situace, s nimiž je dobré počítat. Třeba při pikniku v Indonésii navštívily české turisty dovádějící opičky. Zatímco tři z nich je bavily svými skopičinami, čtvrtá jim začala krást jídlo a nakonec utekla i s mobilním telefonem.

A pozor i při fotografování. Na zámku ve Francii se český turista snažil při focení získat co nejhezčí záběr. S kompozicí to ale přehnal a spadl do zámeckého vodního příkopu, kde si přivodil lehké zranění a navíc i utopil svůj fotoaparát. Smůlu měla i klientka pojišťovny, které při focení pod palmou v Dominikánské republice spadl na hlavu kokosový ořech. Skončila v nemocnici s otřesem mozku.

Televizi na pokoji rozhodně neponičily naše děti, celý problém, že je to v zápisu, je z toho bulharského vrtění hlavou, které chápou, že ano.

Příplatek za pyramidy jsem zaplatil, průjem jsem měl pozitivní, takže požaduji náhradu za nevykonaný zážitek.

Po návratu na parkoviště jsem zjistila, že autobus je pryč, ačkoliv jsem pauzu na toaletu zdaleka nevyčerpala.

Po mně se postupně osypala manželka i děti, i když máme každý alergii na něco jiného.

Na vině některých karambolů bývá také dobrá nálada. V hotelovém komplexu ve Španělsku se čtyři muži vrátili do dětství. Jeli za sebou na toboganu ve "vláčku". Při dopadu do vody do sebe ovšem narazili a výsledkem bylo pohmoždění zad, zlomená ruka a tržná rána na obočí.

Pozor si dejte rovněž na případnou sněhovou nadílku. Klient v náladě se dobýval do sněhového iglú, které si u hotelu v Rakousku den před tím vybudovala skupina dětí. To se mu sice podařilo, velké iglú však neodolalo jeho náporu. Kvůli podchlazení musel být dobyvatel nakonec hospitalizován.

Pojistné události a hlášky zaznamenaly: Alliaz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, ERV Evropská pojišťovna, Generali, Kooperativa a Uniqua.