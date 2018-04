Hlášení odchodu z pracoviště

Zaměstnavatel je povinen podle zákoníku práce stanovit začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn po projednání s odbory. Zaměstnanec je pak povinen být na začátku pracovní doby na svém pracovišti a odcházet z něho po skončení pracovní doby. Pokud tedy zaměstnavatel požaduje, aby zaměstnanec hlásil svému vedoucímu příchod na pracoviště a odchod z něho, protože chce zajistit dodržování pracovní doby, pak takový požadavek odpovídá znění zákoníku práce. Zvláště proto, že je zaměstnavatel povinen podle novely zákoníku práce provádět evidenci pracovní doby (to znamená doby, kdy zaměstnanec pracuje), práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u každého zaměstnance. Kdyby však zaměstnavatel požadoval, aby zaměstnanec žádal o svolení opustit pracoviště po skončení pracovní doby, aniž by to souviselo s její evidencí, pak by takový požadavek byl v rozporu s ustanoveními zákoníku práce.