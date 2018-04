Hlásíte děti na osmileté gymnázium?

Každým rokem mnoho žáků neuspěje v přijímacích zkouškách do osmiletých gymnázií, protože je forma a obsah zkoušky zaskočí. Někde se ještě píše klasický diktát a počítá pár příkladů, jinde už ale používají modernější testy s výběrem odpovědi, které jsou objektivnější, přesnější a spolehlivější. Na výsledek testu má menší vliv náhoda, a to je u tak významné zkoušky, jako je zkouška přijímací, velmi důležité.Scio připravilo pro žáky pátých a devátých tříd projekty Nacvičte si přijímací zkoušky a Přijímací zkoušky nanečisto. Páťáci mají možnost vyzkoušet si soubor testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, žáci devátých tříd navíc i testy z angličtiny, němčiny, fyziky, chemie a přírodopisu. Součástí vyhodnocení je srovnání s výsledky ostatních žáků ucházejících se ve stejném termínu rovněž o přijetí. Více je možné se dozvědět na www.scio.cz nebo přímo v sídle nadace Scio (Senovážné nám. 24, Praha 1).1. Která z následujících vět je napsána bez chyb?A) Koťata a štěňata se honily po polích.B) Koťata a štěňata se honila po polích.C) Koťata a štěňata se honili po polých.D) Koťata a štěňata se honila po polých.E) Koťata a štěňata se honili po polích.Staré pověsti české Vizte, to je ta země, kterou jste hledali! To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá. Rozvažte, jakým jménem má býti jmenována. A hned všichni volali jako jedním hlasem: "Tvým! Tvým jménem!"E) Autor je neznámý, jde o lidové pověsti.3. Kdo a kde v ukázce promlouvá k lidu?Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.4. Kolik je v uvedeném textu podstatných jmen?5. Kolik je v uvedeném textu zájmen?Rozhodl se, že poví dceři a synovi o horách.Omlouváme se za chybu ve správných odpovědích v minulém čísle: Kostní dřeň v dospělosti přetrvává v kosti pánevní, správná odpověď tedy byla 2C.Správné odpovědi: 1B, 2D, 3E, 4A, 5D, 6D, 7C.