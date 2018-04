Hlavní daňové novinky, které se vás týkají již letos

1. Výdajové paušály

Pro poplatníky s příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a s příjmy z pronájmu došlo k úpravě výše procenta příjmů, kterým jsou vypočítávány výdaje. Novou výši tzv. výdajových paušálů je možné použít již za zdaňovací období roku 2005.

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, les. a vod. hospodářství (dříve 50 %)

60 % z příjmů z řemeslných živností (např. pekaři, opraváři, zedníci, kadeřníci; dříve 25 %)

50 % z příjmů ze živností jiných než řemeslných (např. průvodci; dříve 25 %)

40 % z příjmů z jiného podnikání a z činností podle zvláštních předpisů, (např. advokáti, lékaři, daňoví poradci, architekti; dříve 25 %),

40 % z příjmů z užití nebo poskytnutí práv (např. autor. honoráře, dříve 30 %), z příjmů z výkonu nezávislého povolání (např. umělci, sportovci)

30 % z příjmů z pronájmu (movitých i nemovitých věcí; dříve 20 %)

2. Rozšíření použití paušální daně

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2006 se zvyšuje pro poplatníky možnost využití institutu stanovení daně paušální částkou. Dochází tak ke zvýšení limitu, který nově umožňuje využít paušální daně poplatníkům, jejichž roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích nepřesáhla 5 000 000 Kč (do konce roku 2005 se jednalo o částku 1 000 000 Kč). Dále bylo umožněno využití paušální daně poplatníkům i v těch případech, kdy provozují činnost za spolupráce druhého z manželů, a to za předpokladu, že o stanovení daně paušální částkou požádá i spolupracující manžel (manželka). Žádat o paušální daň můžete do 31. ledna (více ZDE).

3. Registrační pokladny – sleva na dani

Slevu na dani může poplatník při pořízení registračních pokladen uplatnit retroaktivně i v roce 2005, pokud byly splněny podmínky stanovené novelou zákona. Fyzickým i právnickým osobám, které do 30. 6. 2006 zahájí provoz registrační pokladny podle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno snížit daň o polovinu pořizovací ceny registrační pokladny, maximálně o 8 000 Kč na jednu pokladnu. V případě provedení technického zhodnocení stávající pokladny je možno snížit daň o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o 4 000 Kč na jednu pokladnu.

4. Uplatnění daňového bonusu pro rok 2005

V ustanovení § 35c odstavec 4 zákona se jeho novelou s účinností již pro zdaňovací období 2005 upřesnila podmínka pro vznik nároku na uplatnění daňového bonusu ve výši "šestinásobku minimální mzdy" tak, že se pro tento účel použije u všech poplatníků minimální mzda stanovená "pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy". Pro daňové účely se současně zavedla legislativní zkratka minimální mzdy.

Zdroj: MF ČR