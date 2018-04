Hlavní ekonomové největších tuzemských bank radí, kam máte investovat a kde ušetříte

Jaký předpovídáte vývoj hypotečního trhu (úrokových sazeb) za půl roku, rok a za pět let?



Česká spořitelna (dále ČS)

Když se bavíme o vývoji sazeb, tak je vždy důležité vědět, pro jaké fixace. Ale obecně jsou sazby na hypotéky odvíjeny od očekávaného vývoje sazeb ČNB a marže. V případě marže nevidím velký prostor pro její pokles vzhledem k vysoké konkurenci na trhu. Od ČNB očekávám pokračování zvyšování sazeb. Letos čekáme ještě jedno zvýšení na 4 %, s čímž počítá i trh. Nicméně, narozdíl od trhu čekáme i další růst sazeb v příštím roce, na 4,5 % v roce 2009.

ČSOB a Poštovní spořitelna (ČSOB)

Předpokládám, že ČNB již úrokové sazby zvyšovat nebude. Může si to dovolit především kvůli silné koruně. V dnešní době jsou ale v tržních sazbách a tím pádem i v sazbách hypoték zabudována stále očekávání dalšího růstu úroků. Počítám tedy s tím, že by úroky z hypoték mohly v horizontu roku mírně poklesnout. V delším období by se ale měly vrátit zpět zhruba k dnešním úrovním.

UniCredit Bank (UCB)

V půlročním horizontu je výhled nejistý a existují argumenty pro pohyb oběma směry. V pětiletém horizontu čekám úrokové sazby spíš mírně vyšší, a to kvůli stoupajícím inflačním očekáváním ve světě. Vývoj sazeb hypotečních úvěrů by ale neměl být dramatický a výše sazeb by neměla být prohibitivní pro zájemce o hypotéky.

Kdo odpovídá na dotazy



David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny



Jan Bureš, hlavní ekonom Poštovní spořitelny



Kamil Janáček, hlavní ekonom Komerční banky Pavel Sobíšek, hlavní ekonom, a Jakub Dusílek, ředitel divize Segmentového a produktového řízení pro retailové bankovnictví za UniCredit Bank

ČS



Já bych určitě nevolil krátkou fixaci, ale spíše dlouhou. Vzhledem k našim prognózám hodnotíme dlouhodobé tržní sazby jako velmi nízké. Za prvé trh podhodnocuje růst sazeb v ČNB a obecně spíše vidím dlouhodobá rizika směrem k vyšší inflaci, než na jakou jsme si v posledních několika letech zvykli.

ČSOB

Osobně bych si vzal hypotéku s krátkou fixací na 1 rok a čekal na pokles úrokových sazeb. Pak bych si sazbu v závislosti na dalším vývoji zafixoval na delší období 3−5 let.

KB

Byť úrokové sazby mírně porostou, konkurenční prostředí bude udržovat růst úroků u hypoték v rozumných mezích. Rozhodně i dnes je výhodné vzít si hypotéku s co možná nejdelší fixací.

UCB

Vybral bych si fixaci přinejmenším pětiletou, případně i delší. Kromě osobní jistoty, kterou delší fixace přináší, je v této době argumentem i to, že se ceny krátkých a dlouhých fixací prakticky srovnaly.





Jak vidíte vývoj akciového trhu v následujících pěti letech v ČR a EU?



ČS

Ve srovnání s dluhopisy jsou akcie podhodnoceny jak v Evropě, tak v USA. Proto dlouhodobým investorům doporučujeme navyšovat akciové pozice ve svých portfoliích. I české akcie jsou nyní podhodnoceny, jako zajímavé tituly vidíme např. Unipetrol, VIG, O2, KB a ECM.

ČSOB

Akciové trhy budou krátkodobě ve vleku americké recese, a to jak v EU, tak potažmo v ČR. Ve střednědobém horizontu několika následujících let se ale otevírá slušný potenciál především pro růst středoevropských akcií, za kterými by měl zbytek Evropy zaostávat.

KB

Po současných turbulencích dojde k opětovnému oživení a vzestupu akciových trhů. I nadále bude ovšem platit, že půjde o trh potenciálně výnosný, ale silně rizikový. Tedy bude platit to samé, co v minulosti.





Kam radíte investovat v současné nejisté době na jeden rok, pět či deset let?



ČS

V ročním horizontu bude vítězit peněžní trh. V pěti a desetiletém horizontu pak jasně vítězí akcie.



Dlouhodobě hodnotím jako zajímavý farmaceutický průmysl díky demografickému vývoji (stárnutí populace). Sektor komodit bude profitovat z růstů cen komodit, ale je potřeba volit společnosti, které z růstů cen komodit budou skutečně profitovat. A samozřejmě co se týče regionů, tak bude i nadále fungovat konvergenční příběh rozvíjejících se ekonomik.

ČSOB

Krátkodobě doporučuji investorům s vyšší averzí k riziku držet velkou část prostředků v hotovosti a čekat, až se objeví první známky zastavení propadu americké ekonomiky. Pak bych vsadil na nákup nejvíce podhodnocených finančních titulů a technologického sektoru. V době vyčkávání se může vyplatit část prostředků převést z nadhodnocené koruny do vybraných cizích měn – doporučuji zejména euro a zlotý. Vůči nim může česká měna umazat část svých nedávných zisků a častokrát zde investor získá i vyšší úrok.

KB

V době zvýšené nejistoty by zkušení investoři měli investovat do nemovitostí a umění. Tento přístup ovšem vyžaduje vyšší dávku znalostí. Běžný investor by se měl orientovat na konzervativní produkty (státní dluhopisy apod.).

UCB

Klasická teorie portfolio managementu povyšuje investiční horizont nad aktuální dění na finančních a kapitálových trzích. Z tohoto pohledu je následující odpověď univerzální v jakoukoliv dobu.



Investiční horizont jeden rok – doporučujeme investici do nástrojů peněžního trhu (depozita, směnky), fondů peněžního trhu a krátkodobých bonitních dluhopisů.



Investiční horizont pět let – doporučujeme investici do dluhopisových instrumentů kombinovat s investicí do široce diverzifikovaného portfolia akcií vyspělých trhů. U dluhopisových instrumentů se nemusíme spoléhat jen na emitenty s nejlepšími ratingy. Investice do rizikovějších dluhopisů by měla být diverzifikována.



Investiční horizont deset let – převážná část investic by měla směřovat do akciových instrumentů. V portfoliu by se měly objevit nejen tituly z vyspělých trhů, ale i investice do rozvíjejících se ekonomik.





Kam nyní investujete vy sám?



ČS

Osobně pravidelně investuji do mixu produktů s cílem zajistit se na stáří, tedy penzijní fond, životní pojištění a podílové fondy, jako je fond životního cyklu ČS a pak do speciálního akciového fondu TopStocks. Peníze samozřejmě také investuji do Erste banky :-) V poslední době začínám dokupovat akcie do svého portfolia, především akcie obchodované v USA, kde vedle potenciálu růstu cen akcií vidím dodatečný profit v podobě oslabení koruny vůči dolaru.

ČSOB

Držím značnou část prostředků v hotovosti (tu jsem v posledních týdnech rozložil mezi euro, PLN a USD) a krátkodobě sázím (pomocí pákových certifikátů) na dočasný propad akcií.





Jak se podle vás budou pohybovat kurzy eura a amerického dolaru vůči české koruně v následujících třech letech?



ČS

V případě eura očekáváme v průběhu tohoto roku oslabení nad 26 CZK/EUR. Důvodem je nepřiměřené posílení koruny v posledních měsících, které vychýlilo korunu od férové úrovně až o cca 10 %. Dlouhodobě ovšem bude koruna sledovat trend posilování. Proto za tři roky čekáme, že se koruna dostane k 24 za euro. V případě koruny vůči dolaru dlouhodobě směřování ke 20 korunám s tím, jak podhodnocený dolar začne zotavovat.

ČSOB

Česká koruna by měla ve druhém kvartále zkorigovat rychlé posilování vůči euru a vrátit se na čas nad 26 EUR/CZK. Střednědobě (horizont tří let) nás ale čeká další posilování české měny, které se vůči euru zastaví až přijetím eura. S tím počítám v roce 2014 na úrovních blízkých 23 EUR/CZK.



Dolar je podle mého názoru ze střednědobého pohledu globálně silně podhodnocen. V horizontu několika let bychom proto mohli být svědky relativně masivní pozitivní korekce americké měny. I proto česká koruna nemusí vůči dolaru střednědobě dál posilovat. Krátkodobě (horizont měsíců) ale nelze vyloučit další ztráty USD a posun měnového páru USD/CZK pod 16.

KB

I v dalších letech bude CZK v průměru střednědobě posilovat proti EUR a USD tempem 2 až 4 % ročně.

UCB

Pokud jde o CZK, dlouhodobý potenciál k posilování proti EUR dosahuje ročně 2 až 3 %. Vzhledem k momentálnímu nadhodnocení koruny je ale otázkou, nakolik současná epizoda vyčerpala budoucí potenciál. USD by měl podle názoru skupiny v dalších letech posilovat proti EUR, a tím i proti CZK.





Jak se podle vás budou vyvíjet v následujících třech letech ceny zlata, platiny a ropy?



ČS

Ceny ropy jsou přepálené vzhledem: ceny rostou, ačkoliv trh mluví o riziku globálního zpomalení. To je nekonzistentní. Čekáme proto korekci. Nicméně to je opět horizont několika měsíců. V horizontu let ale ceny ropy, ale i ostatních komodit porostou, s tím jak růst nabídky nemůže stíhat růst poptávky.

ČSOB

Zlato a platina jsou podle mého názoru do velké míry vyhnány vzhůru spekulacemi na další propad amerického dolaru, ve kterém se podobně jako většina komodit obchodují. Po zastavení pádu americké měny by nás proto mohl čekat relativně prudký propad cen drahých kovů. I když podobně se zdražení dolaru může podepsat i na cenách ropy, černé zlato by i tak mělo zůstat drahé - nad 85 USD/barel. Existují totiž fundamentální důvody spojené s rychle rostoucí asijskou poptávkou a nízkou úrovní rezervních produkčních kapacit, které nahrávají vyšším světovým cenám ropy.