Hlavní majetek KTP Quantum, Médeia, skončil v konkurzu

Krach Médeie přišel měsíc poté, co do konkurzu spadl její vlastník - makléřská firma KTP. Pro klienty KTP, kteří jsou faktickými majiteli akcií Médeie, to není dobrá zpráva: jejich akcie ztratí na hodnotě. Správce konkurzní podstaty KTP už nemůže uvažovat o prodeji fungující skupiny Médeia. O koupi Médeie v posledních dnech usilovala firma Bohemia-lázně podnikatele Marka Šoltése. Prodej lázeňské skupiny mohl přinést výnos klientům KTP. Jednání však nedošla tak daleko, aby bylo zřejmé, kolik by za lázně mohli dostat.

Skupinu Médeia bude nyní ovládat jmenovaný správce konkurzní podstaty Stanislav Kužela. Ten bude muset v první řadě uspokojit věřitele samotné Médeie, a nikoliv KTP. Největším věřitelem je pravděpodobně ČSOB, jíž Médeia měla splatit půjčku, která se do února 2002 i s úroky vyšplhala na 160 milionů korun.