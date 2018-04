Hledáme Sales Assistant. Česky: prodavačku za pultem

Anglické názvy pracovních titulů stále více pronikají do tuzemských firem a míří na vizitky zdejších zaměstnanců. Někdy je to do očí bijící, shodují se experti.

V některých firmách totiž nejsou sekretářky, ale Office Managerky, skladníci jsou specialisté logistiky, obchodní zástupci Sales Executive a prodavačce v prodejně se neřekne jinak než Sales Assistant.

Co tím firmy sledují? U nadnárodních firem je důvod jednoduchý. "Firmy je používají primárně, pokud jim tak velí globální a marketingová politika a jejich úřední řeč je angličtina. V takových případech musí být názvosloví všude stejné, pro firmu je to jednodušší," říká Milan Novák, ředitel personální agentury Grafton.

Firmy povyšují asistenty na manažery jen na papíře

Jindy jde o slovíčkaření a výplod firemní alchymie, kterou se firmy snaží své zaměstnance udělat více důležitými.

"Někdy je za tím snaha, aby pozice zněla lépe, než co je náplní vlastní práce. Někdy je to ego důvod, aby polichotili zaměstnancům nebo aby firma nalákala na nižší pozice kvalitnější lidi," vidí důvody lovkyně manažerů Barbora Tomšovská z personální společnosti Touchdown.

Tradují se historky, jak při obchodních jednáních někteří ředitelé firem odmítají jednat s "pouhými" asistenty či sekretářkami z druhé firmy, proto řada společností sahá k tomu, že ze svých asistentů udělají "Directora", "Vice-chairmana" či "Managera".

"Ano s tím se občas setkáváme, ale takovéto povýšenecké chování ředitelů už i v Česku ustupuje," říká kouč a headhunter Petr Žídek ze společnosti Top Recruitment.

Kvůli těmto titulovým předsudkům se také mnoho zaměstnanců uchyluje k různým podvodům.

"Je běžné, že si lidé na sociální síti uvádějí pozice, které ve firmě nezastávali, často ty pozice v daných firmách vůbec neexistují. Vědí, že se na těchto sítích pohybují headhunteři, a doufají, že je může zaujmout právě jejich profil," říká Alexandra Lemerová, nezávislá konzultantka a bývalá vysoká manažerka v několika IT firmách.

Vybrané anglické profesní tituly Chief Executive Officer (CEO)

generální ředitel Chief Financial Officer (CFO)

finanční ředitel Chief Operating Officer (COO)

výkonný/provozní ředitel Key Account Manager

manažer klíčových zákazníků Human Resources Director

ředitel lidských zdrojů Sales Support Coordinator

podpora prodeje Executive Assistant

výkonný asistent/ka Enthusiast Evangelist

šiřitel dobré pověsti firmy Fashion Sales Advisor

prodavač/ka v obchodě s módou Customer Service Representative

zákaznický servis, tel. operátor Office Manager

asistent/ka, sekretář/ka Events Coordinator

manažer firemních akcí a večírků Pozn.: některé pojmy mají více významů, vybrali jsme jen některé

Podle odborníků často není ani problém v tom, že člověk musí kvůli firemní politice vystupovat pod anglickými pojmy. Horší podle nich je, když si podobné obraty vypůjčuje ryze česká firma, která v zahraničí nepůsobí. Špatnou reklamou pak je, když je vizitka česky, ale titul je jediný v cizím jazyce.

"Pokud je celá vizitka v češtině a jen funkce v angličtině nebo němčině, je to podivné a většinou jde o snahu lépe prezentovat méně významnou funkci nebo pozici," přemítá odborník na řízení Tomáš Gřešek.

Podle něj také nepůsobí dobře, když je na jedné vizitce hned několik titulů. Přijatelné je, když člen představenstva uvádí ještě svou výkonnou funkci ve firmě, třeba generální ředitel. Někteří si však na vizitky píší více než dva tituly, což už prý nepůsobí dobře. "Jeden pán mi kdysi dal vizitku, kde stál titul Partner/CFO-COO, asi byl finanční šéf, ale i přes celkový provoz firmy," říká Barbora Tomšovská.

Ve velkých firmách systém profesních titulů a pozic vytváří personální oddělení ve spolupráci s nejužším vedením. Snahou je především sjednotit pozice v rámci celé globální skupiny.

Proto je cesta zpět k zdejším "náměstkům" a "vedoucím úseků" velmi nepravděpodobná. Navíc i zdejší profesionálové v oboru, tedy personalisté či headhunteři, si začínají tento slovník přivlastňovat.

"Již dnes mám za to, že třeba CompBen Manager je dnes většině personálním manažerům srozumitelnější než původní vedoucí oddělení práce a mezd," říká také Jana Martinová z personální společnosti Accord Group.