Firmy hledají uchazeče ve velkém, ale neumějí pořádně napsat inzerát

Inzeráty na pracovních portálech jsou stále nejvýznamnějším nástrojem, jak získat kandidáty na volné místo. Jenže koho zaujme věta typu: „Mezinárodní společnost se silným zázemím hledá nového kolegu na pozice account manager.“ Nebo další: „Náplní práce bude identifikace a rozvoj nových obchodních příležitostí, spolupráce s pre-sales a s vývojovými a projektovými týmy, pravidelný reporting.“

Když inzerát obsahuje okopírovaný text z interního popisu pozice, kde jsou formulace přizpůsobeny tomu, aby se do ní vešlo vše a nemohla pak přijít námitka, že tento úkol mi nepatří, jen těžko vhodného uchazeče zaujme. Za povšimnutí u inzerátů stojí také nevyváženost v počtu slov „požadujeme“ a „nabízíme“.

Vzhledem k tomu, že narůstají stížnosti ohledně nedostatku lidí na trhu práce, je na čase nad náborem, a tedy nad zněním inzerátů začít přemýšlet. Problém je v tom, že firmy své inzeráty publikují automaticky, nemění jejich podobu několik let, nezamýšlejí se nad obsahem. A nevybírají si vhodný portál, kde inzerovat. Dělník, asistentka či programátor hledají práci každý jinde.

Třikrát více zaujme výzva

Cílem konkrétního inzerátu je maximalizovat počet relevantních kandidátů a ty zaujmout a motivovat. Obecně existují dva typy inzerátů: inzeráty zaměřené na motivaci uchazečů, takzvané „supportive ads“, a inzeráty založené na požadavcích na uchazeče zvané „demanding ads“.

Problém je, že se více využívá druhý typ inzerátů, tedy varianta restrikce. Velký výčet požadavků, které musí kandidát splňovat, není nutné u většiny pozic psát. Zbytečně odrazuje a hlavně nudí. Navíc každý personalista potvrdí, že stejně se přihlásí většina lidí, kteří část věcí vůbec nesplňují.

Moudré je soustředit se na zaujetí kandidáta a z motivovaných pak vybrat ty s největším potenciálem. Z našich statistik vyplývá, že inzerce formou výzvy, ve které kandidát získá mnohem více informací o náplni pozice a o tom, jaká je firemní podpora v jeho kariérním růstu, má až třikrát více reakcí.

Správně sestavit inzerát znamená zamyslet se nad tím, v čem je naše nabídka nebo firma lepší a proč by měl chtít daný člověk u nás pracovat. Otázka motivace uchazeče je nejdůležitější. Zároveň je ovšem nutné myslet na to, že různí lidé mohou mít protikladné motivace a že jeden inzerát nemůže oslovit všechny.

Například někdo chce dělat ve velké mezinárodní firmě kvůli dalším kariérním příležitostem a někdo naopak chce pracovat v malé firmě kvůli rodinné atmosféře a příjemnějšímu prostředí. Každá firma si tedy může najít svoje specifické publikum nebo několika směry kampaně oslovit různé typy lidí.

Jen je potřeba si uvědomit, jaké budou hlavní prvky motivace. Dělíme je do čtyř skupin:

Požitky: Mnoho lidí je motivováno penězi, ale přesto to nemusí být naše jediná motivace k práci. Může zahrnovat plat i benefity. A benefity nejsou pouze soukromá zdravotní péče a penzijní připojištění. Je mnoho dalších výhod, které mohou společnosti nabízet. Příspěvek na dopravu, volné parkování, kantýna nebo příspěvek na stravování, příspěvek na ošacení.

Ale pozor na to, že u kancelářských prací se poptávka lidí po benefitech dost liší od toho, co management lidem nabízí. Nikoho dnes nezaujmete stravenkami, ale rozhodují různé možnosti flexibilních forem práce, aby si lidé mohli co nejlépe skloubit soukromý život s pracovním.

Ego: Lidé, kteří jsou motivovaní svým egem, hledají často pozice, kde mají moc nad lidmi nebo rozhodováním. Pravděpodobně budou chtít být zapojeni do zásadního rozhodování a budou chtít být napojeni do vedení. Budou hledat klíčovou pozici, na které budou moci ovlivnit chod společnosti. Tito lidé mají rádi komplimenty, tak je povzbuďte.

Prestiž: Toto je ta část inzerátu, kterou se kandidáti budou chlubit svým přátelům. Jak prestižní je tato pozice, lokalita, společnost? Pokud váš motiv pracovat závisí na prestiži společnosti, co vás v inzerátu zaujme? „Jednička na trhu, největší na světě, se sídlem v Londýně.“

Příležitosti: Nestačí říct, že pozice nabízí skvělé příležitosti. Je potřeba být více specifický. Přebytečná slova kandidátovi nic neříkají. Jaké typy příležitostí budou vaši kandidáti hledat? Možná povýšení během šesti měsíců nebo možnost horizontální rotace po nějaké době, aby si lidé mohli zkusit i něco jiného.

Pokud vaše firma na dané pozici nenabízí žádné další příležitosti, tak si za každou cenu nic nevymýšlejte. I to může být totiž výhoda. Je mnoho lidí, kteří žádnou příležitost nehledají. Chtějí dělat celý život stejnou práci, kde je nic nepřekvapí, mít své jisté, klid, minimální přesčasy a večer čistou hlavu.

Inzerát je vlastně reklamní slogan

Proč kandidáti nereagují na inzeráty? Inzerce je příliš vágní, text je plný klišé, není v něm dostatek informací o společnosti a pozici, nemotivuje. K názvu pozice v inzerátu je třeba přistoupit jako k reklamnímu sloganu. Pokud chce zaujmout cíleně skupinu úzce profilovaných kandidátů, měl by tomu odpovídat i inzerát. Oproti tomu v těle textu by se měly informace formulovat stručně a jasně, týká se to představení pozice i společnosti, náplně práce, požadavků a nabídky. A důležité je dát různé formy kontaktů - telefon, chat, e-mail, možnost osobní schůzky, každý totiž preferuje něco jiného.

A je tu ještě jeden problém. Firmy náborové kampaně málo vyhodnocují, nebo je dokonce nevyhodnocují vůbec. A tím nepřijdou na to, co na kandidáty zabírá a co naopak ne. Jaký titulek motivoval k největšímu počtu prokliků? Jaké argumenty vedly k nejvíce zaslaným životopisům? A jaký typ osobnosti, na které jsme se zaměřovali, nejlépe zapadl do společnosti a nejlépe plní cíle?

Pracovní trh se změnil, a to nejvíce nástupem dalších generací, které ovlivňují i ty starší. Nejčastěji jde o změnu poměru práce a soukromého života, očekávání od zaměstnání, které nemá být jen prací, ale náplní života, důraz na flexibilitu a individualitu. Sebelepší inzerát tedy nebude k ničemu, pokud manažeři nezmění svůj přístup a kulturu firmy tak, aby si byl každý jistý tím, že dělá práci, která má smysl.