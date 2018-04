Třináct častých chyb při hledání práce

Proto je nutné počítat i s tím, že volné bude třeba jen místo, kde by stačilo nižší vzdělání. A nebrat to jako prohru. V každém případě se ale při hledání práce vyvarujte následujících chyb.

To je hodně nerozumné. Víc cest = větší šance na úspěch. Sledování specializovaných pracovních portálů, ale i webových stránek firem by měla být povinná součást každodenní snahy najít práci. "Důležité je rozeslat CV i do personálních agentur, sledovat tištěnou inzerci třeba i v lokálním tisku, inzeráty na úřadech práce. A oslovit i okruh svých známých a rodiny," doporučuje Lenka Nováčková, HR ředitelka personálně poradenské společnosti Randstad.

"Na začátku kariéry není ke škodě jakákoliv pracovní zkušenost v dobré firmě, je možné také začít pracovat ve zvoleném oboru na jiné pozici a později se dostat k té vysněné," míní Alice Hamidová, ředitelka poradenské společnosti Mercury Group. "Pokud je absolvent otevřen i místům mimo vystudovaný obor, zvyšuje si šanci na rychlejší nalezení práce," doplňuje Lenka Nováčková.

Připravte se na to, že vám hledání zaměstnání může zabrat i několik měsíců. U absolventů je třeba největší omyl nechat si dlouhé prázdniny a začít se starat až koncem srpna či počátkem září. O přijetí rozhoduje víc lidí, bývají na dovolené, a než se sejdou, chvíli to trvá.

Rozhodně není dobré spoléhat před podepsáním smlouvy na to, že je práce jistá. "Do druhého kola jdou vždy dva až tři kandidáti, ne-li více. Zpravidla bývají tři výběrová kola, ale může jich být až šest. Postup dál tedy může znamenat, že jsem byl úspěšný, ale druhý," vysvětluje Alice Hamidová.

Podle Lenky Nováčkové je nutné věnovat případové studii nebo projektu, které se čím dál častěji stávají součástí výběrových řízení, velkou pozornost a zpracovat je co nejlépe. Naopak varuje před zapojováním dalších lidí do řešení - podvod by se nemusel vyplatit, v reálném pracovním životě se dříve nebo později projeví, co v uchazeči je.

Nezkazte první dojem Personalistka Eva Šimáková z firmy Crocodille radí, čeho se vyvarovat. V životopise: CV pište tak, aby na prvním místě byla vaše poslední ukončená škola, pak kurzy a další vzdělání či praxe. Kam jste chodili na základní školu, není tak důležité jako aktuální situace.

Pokud za sebou máte praxi či brigádu, nestačí napsat, v jaké firmě, alespoň stručně popište také náplň práce.

Pozor na fotografie - někdy může nevhodný snímek například z exotické dovolené či bujaré oslavy zkazit celý dojem.

Zkontrolujte si, zda vám roky správně navazují.

Velmi důležité je uvádět aktuální, byť přechodnou adresu.

Vyvarujte se familiárností a zdrobnělin v e-mailových adresách. Klidně si kvůli hledání práce založte nový, seriózní e-mail.

Životopis si po sobě několikrát přečtěte a opravte pravopisné chyby – mohou vás diskvalifikovat. U pohovoru: Přijďte včas, upraveni, pozor na přehnané líčení a příliš neformální oblečení.

Neprofesionálně působí, když se uchazeč při setkání odkazuje na informace v CV, které tam neuvedl. Mnohdy ani neví, jaký životopis poslal; někdo má totiž více druhů CV a rozesílá je podle pozice, o kterou se uchází.

Pozor na přehnané sebevědomí, někdy kandidáti odmítají informace od personalisty s tím, že je znají.

To nemusí být pravda. Post může být ve skutečnosti vhodný - nejlépe to posoudí právě personalista. Navíc, jak upozorňuje Alice Hamidová, ve firmě můžete dostat na základě svých kvalit po čase další nabídku na postup a rychle se prosadit.

Tím se okrádáte o šanci. Třeba vás na základě životopisu osloví kvůli jinému místu, které mají v nabídce.

"V každém pracovním inzerátu by mělo být zdůrazněné, co je pro výkon dané práce nezbytně nutné, například řidičský průkaz pro řidiče, znalost účetních předpisů pro účetní a podobně, a co je jen výhodou," říká Lenka Nováčková. Pokud nesplňujete jen méně důležitá kritéria, má cenu napsat stručný motivační dopis a vyzdvihnout v něm své přednosti.

Hrdost stranou. "Je to pěkná vlastnost, ale řekla bych, že vítaná v jiných životních situacích. Při hledání práce je nutné rozšířit informace všemi komunikačními kanály. Pokud vám někdo svým doporučením pomůže k dobrému místu, je to šance. Na vás záleží, jak se chytíte," říká Alice Hamidová.

Na trhu je mnoho konkurentů, kteří mají také diplomy. "Vzdělání je jedna věc, pracovní zkušenosti druhá a osobnostní předpoklady třetí, hodně důležitá součást vaší ‘výbavy‘ pro trh práce," říká Lenka Nováčková.

LinkedIn je velmi dobrý a profesionální způsob, jak o sobě dát vědět. "Síť každý den prohledávají stovky personalistů a lovců hlav, kteří si vytipovávají vhodné kandidáty pro své klienty," upozorňuje Lenka Nováčková. To, že si hledáte práci, je vhodné zmínit také na Twitteru i Facebooku, pomoci vám může rovněž vystavení profilu na pracovních serverech.

Měnit práci několikrát za život je úplně normální. "Za to, že momentálně nemáte zaměstnání, se nestyďte, a naopak to berte jako výzvu a příležitost si polepšit," radí Lenka Nováčková.

Tak to není. Každá personální společnost se specializuje na jiný segment a úroveň pozic, určitě má význam ji oslovit. "Poslední dobou se setkávám s tím, že nadnárodní koncerny žádají o spolupráci při výběru absolventů na místa juniorů s nástupním platem od 30 tisíc korun měsíčně. Požadavek je na výborné vzdělání z prestižní školy a také další faktory - drive, pokoru, pozitivní přístup a schopnost rychle se učit novým věcem," vyjmenovává Alice Hamidová.

Podle mínění Lenky Nováčkové by měl správný personalista předem oznámit, že si hodlá ověřovat reference. Pokud je nechcete uvádět přímo, stačí do CV napsat, že je na vyžádání doložíte. Mějte je ale připravené, abyste je mohli opravdu ihned poskytnout.