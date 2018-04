Škola personalistiky: Se zkušeností z ciziny seženete práci v tuzemsku

Absolventi středních a vysokých škol mají v posledních letech na trhu práce nesnadnou pozici. Zaměstnavatelé díky velkému počtu uchazečů o místa kladou striktnější podmínky přijetí. Nejčastěji po absolventech chtějí: praxi, znalost dvou světových jazyků a také zkušenost ze zahraničí.

Běžně se tak stává, že "nováčci pracovního trhu" shánějí místo dlouhé měsíce. Mnohdy je pro ně paradoxně snazší najít práci v zahraničí než v tuzemsku. Ale když už studijní a pracovní zkušenosti v cizině získají, jejich cena na českém trhu práce výrazně stoupne.

Změny v chování a názorech mladých, kteří se chystají odjet na studijní pobyt do zahraničí, a těch, jež se právě vrátili domů, jsou diametrální. Po návratu mají vyšší sebevědomí, vyšší životní rozhled a ovládají angličtinu nebo jiný světový jazyk.

Nebojte se mluvit cizím jazykem

Zahraniční pracovní pobyty se nejčastěji pořádají v kombinaci se studiem jazyka. Lidé se ho naučí spisovně a následně tak lépe najdou slušné zaměstnání například ve službách, na recepci či v restauraci.

Bohužel i v dnešní době platí, že mladá generace se podceňuje. Je železným pravidlem, že se většina lidí hlásí do skupin úplných začátečníků, a to i přesto, že mají za sebou několik let výuky. Přitom je to nejen naprosto zbytečné, ale hlavně neefektivní. Jen tehdy, když jste ve skupině nejslabším článkem, lze vytěžit z pobytu maximum.

Dalším častým kamenem úrazu je strach. Strach mluvit a celkově se projevovat v jazyce, který člověku není vlastní. Obava je to zčásti pochopitelná, ale určitě ke škodě věci. Díky pravidelnému opakování naučených frází si je lidé pevně zafixují a začnou je používat automaticky.

Pracovní pohovor přes Skype

V případě, že absolvent má již před odjezdem vyšší úroveň znalosti cizího jazyka, není problém pro něj najít kvalifikovanou práci, která mu při delším pobytu zaplatí veškeré náklady na studium, ubytování a cestu.

Odborné agentury jsou schopné garantovat, že zájemce bude mít na místě zajištěné zaměstnání. Již před odjezdem je možné absolvovat pracovní pohovor prostřednictvím Skypu. Student tak ví, u koho bude zaměstnaný a jaká bude jeho pracovní pozice.

Obecně platí, že nejkvalitnější školství mají Kanada a Austrálie, což jsou také destinace s nejvyšším životním standardem, dostupností pracovních příležitostí, a tím i slušných výdělků. V Austrálii jsou momentálně nejvhodnějšími místy Perth a Queensland, v Kanadě pak větší města jako Toronto, Vancouver či lyžařská střediska typu Whistler.