Pracovních míst přibývá, nejvíce na Moravě. Více šancí mají řemeslníci

Může za to především poptávka v zemědělství, lesnictví a cestovním ruchu, tedy oborech, které nabízejí sezónní práce. Velkou šanci najít práci mají však i řemeslníci, nebo ti, kteří mají schopnosti pracovat ve strojírenství a vůbec průmyslové výrobě. Například na portálu jobDNES.cz najdete pro tyto obory přes šest tisíc pracovních nabídek z více než 17 tisíc inzerátů.

Na Moravě je práce nejvíc

Pro Pražáky prý není problém najít práci, tradičně je zde i nejnižší nezaměstnanost. Ale data pracovního portálu udávají čísla trochu jiná. Nejvíce nabídek na práci je v Moravskoslezském kraji, přes dva tisíce míst, následuje Jihomoravský kraj a pak teprve Praha s krajem Středočeským. Nejméně práce je tradičně v kraji Karlovarském a na Vysočině, což však není nic divného, protože tu žije i nejméně lidí.

Mzda přes 50 tisíc měsíčně není výjimkou

Přes 80 procent zaměstnavatelů na portálu uvádí i nabízený plat. S podrobnostmi o požadované práci si tedy můžete hned udělat také obrázek o tom, kolik je firma ochotna za práci zaplatit. I když nejvíce zaměstnavatelů nabízí 10 až 20 tisíc korun měsíčně, najdou se i výrazně vyšší nabídky. Přes 40 tisíc měsíčně má uvedeno 1 600 inzerátů a 500 firem nabízí dokonce více než padesátitisícovou měsíční mzdu.

Průměrná minimální a maximální mzda podle oborů Zdroj: Nabídky práce na jobDNES.cz

Nejvyšší peníze si již tradičně vyděláte v oboru realit, informačních technologií, financí a bankovnictví a také v obchodě. V inzerátech se však objevují i nabídky manažerských pozic, vedoucímu elektrárny ve středních Čechách nabízejí plat 80 až 100 tisíc korun měsíčně, až 60 tisíc si mohou vydělat absolventi v zahraničních trainee programech.

Na prázdniny hledají plavčíky i prodavače občerstvení

Krátkodobé úvazky začínají nyní nabízet rekreační a tělovýchovná zařízení. Potřebují na prázdniny plavčíky a plavčice, podmínkou je většinou absolvovaný kurz, platné osvědčení k vykonávání funkce plavčíka a vydělat si můžete od 10 do 19 tisíc za měsíc. K sezónním letním pracem a tedy vhodné spíše pro studenty jsou nabídky pro pouliční prodavače rychlého občerstvení. Zaměstnavatelé jsou z celé republiky a přijít si můžete na osm až 14 tisíc měsíčně.

Práci najde i kominík, kloboučník nebo sládek

Kominíky a stavební dělníky hledají na severu Čech i Moravy, vyučeným nabízejí měsíční mzdu až 15 tisíc korun. Zájem je však i o popeláře, kamnáře či kloboučníky. Poptávka je také po vinařích, sládcích a včelařích či rybářích. Ač by se to mohlo zdát nemožné, přes inzerát hledají divadla také tanečníky baletu, vydělat si můžete 16 až 20 tisíc korun za měsíc.

Přes tisícovku aktivních inzerátů je v oboru administrativy, firmy hledají především asistentky, ale i asistenty (sekretáře), recepční a podobně. Platy sice nejsou vysoké, zpravidla se pohybují od 10 do 14 tisíc. Pro start do profesního života, nebo naopak pro aktivního důchodce to není tak málo.

Nabídky se neomezují pouze na tuzemsko, zájem o české lidi je i v cizině. Nejvíce nabídek je ze Slovenska.