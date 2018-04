Hledání práce na internetu: jak se vyvarovat chyb

Internet přináší řadu výhod a účinných nástrojů pro cestu k úspěchu, důležité však je, umět těchto výhod využívat. V praxi je to však častěji opačně a ten kdo na internetu hledá poprvé, či podruhé, sám snižuje svoji šanci. Podíváme-li se na 10 nejčastějších chyb, nejedná se o nic, co by nebylo jednoduché odstranit, jen to vědět!

1. Titulek životopisu musí zaujmout, ne odradit!

Prvním krokem na většině personálních serverů je registrace s vytvořením základních dokumentů, jako je životopis a průvodní dopis. Životopis obsahuje nadpis, podle kterého vás zaměstnavatelé v databázi mohou vyhledat a oslovit se zajímavou pracovní nabídkou. Zpravidla by v nadpisu mělo být výstižně napsáno, co od vás mohou očekávat, tedy „Asistentka s AJ“, „Programátor C++ 5 let praxe“ nebo „Obchodní koordinátor“. Těžko se prosadíte s titulkem „Vyberte mě“, „Skvělý zaměstnanec“, „Tonda“ nebo pouze „životopis“. Takto nadepsané životopisy 90 % seriózních firem automaticky přehlédne!

2. Životopis je vaše vizitka, ne formalita

Samostatnou kapitolou hledání zaměstnání a obzvláště na internetu je životopis. Většina kvalitně zpracovaných personálních serverů nabízí rádce v postupu vytvoření životopisu. Tedy uchazeč je naváděn krok za krokem a jeho sepsání je tak jednodušší. Přesto lze naleznout mnoho chyb, které uchazeče automaticky diskriminují. Přeskočíme-li pravdomluvnost, která by měla být automatická, protože většina nesrovnalostí vyplave na povrch při osobním pohovoru a častá chyba udávání základní školy (ta se udává pouze, pokud je nejvyšším dosaženým vzděláním, jinak se bere jako automatická), jedná se o výběr ze seznamů. Aby bylo vyplňování životopisu jednodušší, má většina aplikací dlouhé seznamy dovedností, ze kterých uchazeč vybírá. V životopise působí zvláštně, pokud někdo vybírá všude a prakticky všechno. Hlásíte-li se na pozici správce sítě, není třeba zaškrtávat znalost emailu, internetu apod. Stejně profesionálně nepůsobí zaškrtnutí znalosti 12 jazyků s úrovní znalostí začátečník či pasivní znalost, pokud je to podloženo znalostí 3-4 základních slov. Vybírejte tedy to, co je pravda, co umíte používat a co se nepovažuje za samozřejmost!

3. Fotka z plesu nezajímá každého a na životopis nepatří

Většina aplikací dnes umožňuje automatické vložení fotografie. Tento krok je dobrovolný. Pokud se jej však rozhodnete postoupit, pamatujte, že do životopisu patří fotografie podobná té na pas či občanský průkaz. Nikoliv tedy fotografie z bazénu, dovolené či plesu. Tím maximálně pobavíte personalistu, na pohovor Vás pravděpodobně nepozve, byť na fotografii vypadáte sebelépe.

4. Nenechte personalistu čekat, uveďte všechny možné kontaktní údaje

Všemi údaji se samozřejmě nemyslí adresy všech příbuzných a telefonní čísla 3 operátorů, ale možnost personalisty rozhodnout, zda vám zavolá či napíše email. Význam internetu je v rychlé komunikaci a interakci. Pokud zadáte pouze email, který vybíráte 1x týdně, může vás předběhnout jiných uchazeč. Na internetu nabízí zaměstnání řada společností hledající pracovníky na dočasná místa. Tam se jedná o čas, kdy klient pracovníka potřebuje a je nutné, aby se vám bylo možné dovolat. Pokud tedy nejste často připojeni na internet, nezapomeňte na telefonní kontakt!

5. Průvodní dopis musí zaujmout

Průvodní dopis je po životopisu další důležitý dokument, který předurčí, zda vás personalista na ústní pohovor pozve či ne. Rozhodně se neomezte na informaci, kde jste pracovní nabídku nalezli a že byste to měli být právě vy. Vyzdvihněte hlavně své přednosti. Pokud bude první vaše věta „V oblasti exportu zkušenosti doposud nemám, ale zajímá mě, považuji ji za perspektivní.“, vaše šance je ihned nižší. V takovémto případě pište hlavně o tom, proč byste to měli být vy.

6. Průvodní dopis je žádost o zaměstnáni, ne výkřik do tmy

Práce s vytvořeným průvodním dopisem na internetu je snadná. Jednoduše se edituje, ještě jednodušeji se rozesílá. Pamatujte však na základní pravidlo. Před každým odesláním musí být v průvodním dopise změněn adresát. Firmy si na to potrpí. Vypovídá to o vás, zda jednoduše odesíláte životopis na různá místa, nebo pečlivě vyhledáváte a máte o místo opravdu zájem. Proto průvodní dopisy s oslovením „Vážení“, „Vážená paní, vážený pane“ nebo „Dobrý den“ bez uvedení adresáta jsou spíše výkřikem do tmy než žádostí o pracovní místo.

7. Nazývejte věci pravými jmény

A do třetice průvodní dopis. Pamatujte na bod č.5, průvodní dopis musí zaujmout. Pak je tedy třeba na různé žádosti o pracovní místo životopis pozměňovat. Editace je jednoduchá, tak toho využijte a na místo asistentky ředitele nevychvalujte své obchodní úspěchy a pro práci obchodníka se vyhněte psaní o místě řidiče. Snažte se personalistu opravdu nadchnout, aby pozval na pohovor právě vás.

8. Na elektronické inzeráty odpovídejte elektronicky!

Na pracovní nabídky na internetu, pokud není uvedeno jinak, se odpovídá zásadně emailem. Důvodů je několik, předně proto, že společnosti volí internet právě pro rychlost odpovědí, přehlednost a pak proto, že s odpovědí v elektronické formě nadále pracují. Posílají kolegům, příslušnému oddělení apod.. Tištěnou odpovědí jim ztěžujete práci, snadněji váš životopis zatratí a nebo může přijít pozdě. A navíc, na řadu pozic tak dokážete svoji práci s PC a internetem, která je tolik žádána. Takže emailem, emailem, emailem.

9. Registrace inkognito jako by nebyla

Pokud jste si dobře vybrali personální server, kde jste se rozhodli registrovat, s hledáním práce to myslíte vážně a nejste nikde zaměstnán, rozhodně se neregistrujte inkognito. Registrace bez vašich kontaktních údajů, jako by neexistovala a personalisté vás kontaktují v jednom případě ze 100 a to ještě pokud jste 1 ze 3 specialistů na danou problematiku. Zakrytím kontaktních údajů svoji šanci výrazně snižujete!

10. Nechte pracovat agenta za vás

Poslední chyba je spíše doporučení pro ty, kteří chtějí hledat aktivně. Nelze být neustále připojen a sledovat nově přibývající pracovní nabídky. Těch je na nejpoužívanějších personálních serverech několik stovek za den. Využívejte proto vyhledávací agenty, kteří vám oznámí pracovní nabídku vhodnou pro vás. Ať je to emailem nebo u propracovanějších systémů pomocí SMS, ušetří vám to váš drahocenný čas.