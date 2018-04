Čtyři mladí lidé vyrazili na pracovní veletrh. Jak uspěli?

V Praze se v polovině března už podvaadvacáté konal veletrh pracovních příležitostí Career Days 2014. Pořádala jej studentská organizace AIESEC a představilo se na něm asi 20 společností. A navštívili jej i čtyři spolupracovníci MF DNES. Jaké byly jejich dojmy?

Veronika Bavil mě workshop

Veroniku Vichnarovou, která studuje pátý ročník sociologie na FSV UK, zaujal workshop s názvem "Jak zajímavě prezentovat nudná data".

Její postřehy z veletrhu: Líbila se mi zábavná a interaktivní forma, hodina a půl velmi rychle utekla. Přednášející byl od začátku uvolněný a podařilo se mu navázat dobrý kontakt s účastníky.

Sami jsme se snažili vymýšlet, jaké jsou hlavní zásady dobré prezentace, a v týmu si ji zkusili připravit. To nás všechny moc bavilo, navíc jsme od lektora dostali užitečné rady. Kromě tréninků a setkání se zástupci firem byly v prostorách hotelu Corinthia stánky, kde se zájemci mohli dozvědět o pracovních pozicích a možnostech stáží v atraktivních společnostech.

Slečny mohly využít například služeb značek Avon a Mary Kay a nechat se nalíčit. Třeba pro profesionální fotografii na životopis, kterou hned na místě vyhotovili zástupci serveru Unijobs a slíbili její zaslání na e-mail.

Vít Dobře utracená stokoruna

Vít Novák je studentem třetího ročníku žurnalistiky na FSV UK. Pár veletrhů práce již absolvoval, tento ho mile překvapil.

Jeho postřehy z veletrhu: Tušil jsem, co zde jako student humanitního oboru můžu očekávat: raději vůbec nic. Na rozdíl od Jobs Expa, odkud sice odejdete s plnou náručí letáčků a firemních propisek, ale na osobní přístup tu není čas, během Career Days jsem kupodivu vycítil několik konkrétních pracovních příležitostí. Panuje tu totiž zajímavý režim, kdy místo najatých hostesek se tu bavíte přímo s "velkými rybami".

Když jsem se na semináři Komerční banky mezi samými studenty ekonomie přiznal ke studiu žurnalistiky, šéfka náborového oddělení se rozzářila: "Výborně! Teď zrovna z vaší školy hledáme někoho, kdo nám bude pomáhat s interní komunikací," dozvídám se. Podobně to dopadlo i u firem zaměřených na IT. O nás humanisty zájem je, jen je potřeba být aktivní. Když si to spočítám, za vstupenku a svačinu jsem tu utratil rovnou stokorunu. Investice, která se určitě vyplatila.

Jekatěrina Odborníci byli vstřícní

Jekatěrina Tkačenková je studentka FSV UK a je jí 21 let. Na veletrhu pracovních příležitostí byla poprvé.

Její postřehy z veletrhu: Šla jsem tam s tím, že pořádně nevím, co od pracovního veletrhu očekávat. Poslechnu si jen přednášky společností o tom, jak jsou dobré, nebo odejdu se zajištěnou stáží v jedné z nich? Výsledek byl něco mezi tím.

Zjistila jsem mnoho zajímavostí o firmách, které se prezentovaly, ale zároveň jejich vedení neváhalo odpovídat na všechny otázky a snažilo se poradit i v záležitostech typu "jak na to". Takže když jsem měla zoufalý pocit z toho, že je veletrh zaměřený pouze na absolventy a já jsem teprve v prváku, stačilo po přednášce zajít za jedním z personalistů a hned jsem dostala kontakty a doporučení. Prý se vždy něco najde, člověk jen musí chtít a být průbojný. Odcházela jsem vcelku spokojená.

Jaroslav Zaujaly mě prezentace firem

Jaroslav Novák je absolventem střední školy a chtěl by ve studiu pokračovat na univerzitě. Na Career Days se chtěl podívat, znělo to zajímavě.

Jeho postřehy z veletrhu: Komu ze studentů by se nechtělo navázat bližší kontakt s budoucím zaměstnavatelem? Co jsem předem netušil, že setkání budou cílená na čerstvé absolventy či studenty 4. a 5. ročníků VŠ.

Protože jsem mladší, bylo po chvíli jasné, že tam budu spíš jako posluchač, než aby o mě někdo měl opravdový zájem.

Prezentace firem však byly zajímavé. Kdo uvažuje o trainee programu, dozvěděl se o těch, které se konají v nejbližší době, bylo možné navázat i osobní kontakty se zástupci velkých firem. Navíc jsem si v přestávkách mohl nechat udělat fotografii k životopisu a ten si pak nechat zkontrolovat zkušenými personalisty, nebo jen tak brouzdat mezi stánky firem a získávat informace.

Další pracovní veletrhy: iKariera 2014, koná se 9. 4. 2014 VUT Brno a 16. 4. 2014 VŠCHT Praha a Profesia Days 2014, koná se 22. – 23. 10. 2014.