Hledání práce se bez internetu neobejde

1. Odpovídejte na začátku týdne

Nespornou výhodou komunikace přes internet je rychlost. Už během týdne můžete mít jasné zprávy o tom, zda firmu váš životopis zaujal. "Ideální je, pokud si v pondělí a v úterý koupíte noviny a na inzeráty v nich odpovíte ještě v tyto dny. Do pátku téhož týdne totiž můžete obdržet první vyrozumění - tedy zda má o vás firma zájem, či nikoliv. Naprosto nedoporučuji reagovat na inzeráty o víkendu. Za tyto volné dny se ve schránce personalistů nahromadí tolik e-mailů, že ten váš i s vaším životopisem snadno přehlédnou," varuje Marek Matějka, pedagog Vysoké školy finanční a správní v Praze.

2. Vyberte si správný profesní portál

Ačkoli existuje řada portálů s nabídkami práce, nejefektivnější jsou ty specializované, jako třeba www.jobdnes.cz, www. jobpilot.cz nebo www.jobs. cz. Nevynechte přitom tištěná média, neboť tam se často velké firmy prezentují. Někteří odborníci přes lidské zdroje považují za užitečné hledat práci a dát o sobě vědět i na profesních portálech, jako jsou Xing nebo Linkedln, kde si vytvoříte svůj kariérní profil. "Spíše však pomohou lidem a odborníkům ve velmi specializovaných profesích. Personalisté si přes ně tipují, koho by mohli oslovit," vysvětluje Marek Matějka.

3. E-maily pošlete jen na vybrané adresy

Velká nabídka pracovních míst, kterou na internetu můžete najít, svádí k tomu, že lidé své životopisy masově rozesílají na všechny adresy. "Jsou tací, kteří za den odpovědí i na sto inzerátů," říká Marek Matějka.

Takovýto způsob hledání práce je nejen podle něj naprosto neefektivní, především proto, že si nepamatujete, koho jste již oslovili, takže své CV a motivační dopis pošlete některým firmám třeba dvakrát. To samozřejmě u potenciálního zaměstnavatele vzbudí podezření, podobně jako když na vaše CV zareagují, ale vy už si nepamatujete, o jaké místo jste se ucházeli.

4. Nelžete, nejste ve virtuálním světě

"Na chatech a různých diskusích mají lidé ve zvyku neříkat o sobě pravdu, tento zvyk si pak přenášejí i do situací, kdy hledají zaměstnání," vysvětluje Marek Matějka, autor knihy Vše o přijímacím pohovoru.

Lidé si v případě internetu myslí, že jejich identita není známa. Kromě svého e-mailu neuvádějí jiný kontakt, a mají tedy dojem, že se stále pohybují ve virtuálním světě, což je v případě hledání zaměstnání naprosto mylná představa, která může ublížit.

5. Založte si solidní adresu



To platí i o adresách. Zejména mladší zájemci o práci často rozesílají své životopisy z nevhodných e-mailových adres, které mají pojmenovány podle různých přezdívek, jako třeba beruska@hotmail.com, satan@gmail.com. Personalisté se shodují, že zájemce o práci, který pošle své CV z takového e-mailu, má u nich jen malé šance na úspěch. Aby vaše e-mailová adresa byla seriózní, mělo by v ní figurovat vaše jméno a příjmení. Stejně tak i portál, na kterém máte svůj e-mail, by měl být všem dostupný.

6. E-maily kontrolujte denně

S e-mailovou schránkou pak podle Marka Matějky souvisí i druhý problém. Někteří reagují na inzeráty z e-mailových adres, které pravidelně nekontrolují. "Pokud z nějaké e-mailové adresy pošlu životopis, musím tento mail aspoň několikrát týdně zkontrolovat, zda mi nepřišla odpověď.



Nejhrubší chybou pak je, pokud rozesíláte maily budoucím zaměstnavatelům z různých mailů a odpovědi si necháváte posílat na jeden. Například CV pošlete z mailu jana.novakova@gmail.cz a na pozvání k pohovoru zareagujete z mailu janinka@hotmail.com. V tu chvíli jste o možnost získat práci prakticky přišli, protože personalista firmy vás má přiřazené k původní e-mailové adrese a vaše odpověď může skončit ve spamu," vysvětluje.

7. Neubližujte sami sobě



Při komunikaci po internetu o sobě nikdy neposílejte ty nejcitlivější údaje. Internet není anonymní, a vždy je proto třeba pečlivě zvážit každou informaci, kterou o sobě na internetu zveřejníte. Stejně jako vy si díky internetu můžete o firmě vyhledat co nejvíce informací, tak to může váš budoucí zaměstnavatel udělat i o vás. Jedinou ochranou je prevence.

"Jednou z věcí, kterou lidé stále podceňují, je historie jejich chování na internetu. Zvláště při hledání práce vám právě internet může prokázat velmi zlou službu, pokud jste někdy na internet dávali společensky nevhodné texty či fotografie," říká inženýr Petr Čaník, který na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuje podnikatelskou etiku. Varuje, že zaměstnavatelé si dnes u uchazečů o práci začínají kontrolovat, jak se v minulosti chovali na internetu, to platí zejména o IT profesích, ale nejen o nich.

"Většina lidí, kteří pracují s internetem, po sobě zanechává na síti nějakou stopu. Stačí pak ve vyhledávači zadat jejich jméno a znát jen malé detaily o jejich životě, aby si prověřili, jestli uchazeč o práci má charakter," upozorňuje Čaník.