Hledání zaměstnání: stres a finanční výdaje

Hana Střihavková žije v okresním městě s vysokou nezaměstnaností, volných míst pro ženu středního věku s praxí v administrativě je málo. Vedle úřadu práce vsadila i na novinové inzeráty s nadějí, že se šance najít práci zvýší. Podobně reaguje podle výsledků výzkumu čtyřicet procent lidí, kteří hledají zaměstnání. Oceňují přitom, že mají informace po ruce a mohou se spojit přímo a rychle s budoucím zaměstnavatelem. "Kupuji pravidelně dvoje regionální noviny a celostátní deník s rozšířenou nabídkou zaměstnání," říká Hana Střihavková. Jakmile vidí nějaký nadějný inzerát, odepisuje na něj nebo telefonicky reaguje na nabídku. "Za sedm měsíců jsem protelefonovala minimálně 2500 korun," říká Střihavková.Když viděla, že odepisování nestačí, nerezignovala. Koupila si počítač a naučila se s ním pracovat. Předpokládala, že by mohla uspět jako účetní pro drobné podnikatele, tak na vlastní náklady absolvovala rekvalifikační kurs jednoduchého účetnictví. Ale ani s rozšířenou kvalifikací zatím práci nenašla. Přestala lpět na práci v místě bydliště a začala reagovat i na nabídky práce v Praze, která je asi šedesát kilometrů vzdálená a dopravní spojení do ní je slušné. Práci zde nenašla, jen náklady se zvýšily o benzin projetý k přijímacímu řízení. "Zkusila jsem využít i služeb tří personálních agentur, z tohoto zdroje však nevypadla ani jedna nabídka," popisuje své zkušenosti Hana Střihavková.Na úřadu práce jí sice vždy nějakou práci nabídnou, ale místo je buď obsazené, nebo neodpovídá její kvalifikaci. "Uvažovala jsem i o podnikání, ale v našem okrese je velmi vysoká nezaměstnanost, myslím, že uspět by bylo těžké," říká Hana Střihavková. Několik nabídek práce se pro ni přece jen našlo, ale šlo vždy jen o provizní práci pro zprostředkovatelské firmy na živnostenský list. "Z toho mám strach, nevím, zda má o nabízené služby vůbec někdo zájem, raději bych pracovala s pevně stanovenou mzdou," vysvětluje Hana Střihavková. Ani po roce marného hledání práce se však naděje nevzdala." Investuji do dalších seminářů o účetnictví, dávám si inzeráty a doufám, že uspěji," říká. "Když už mi dochází optimismus, jdu se poučit do knihy Úspěšná žena - průvodce úskalími profesionálních startů," dodává s nadsázkou.Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?První tři měsíce je to padesát procent průměrné čisté mzdy, další tři měsíce ještě o deset procent méně. Výjimkou jsou jen rekvalifikační kursy, nezaměstnaný dostává šedesát procent průměrného výdělku. Pokud onemocní, prodlužuje se doba vyplácení podpory o dobu nemoci. Doba hledání práce se započítává do důchodu, zdravotní pojištění platí za nezaměstnaného stát.