Hledáte hypotéky bez nemovitosti?

Podle těchto informací by mohly banky od příštího roku nabízet nový druh hypotečních úvěrů. O tyto úvěry by mohli zájemci požádat již v době, kdy ještě nebudou mít vybranou nemovitost, kterou si chtějí pořídit. Byt nebo dům by si tak mohli hledat již s potřebnou částkou, kterou získají z hypotéky. Tento druh úvěru dnes nabízejí například již některé slovenské banky.

Již v červnu uvedla ve své tiskové zprávě ČSOB působící na Slovensku, že nabízí klientům „hypoteční úvěr na předem neurčenou nemovitost“. Klienti mají možnost hledat a vybírat si nemovitost například až šest měsíců po podpisu úvěrové smlouvy. V ní jsou předběžně stanoveny údaje typu: možná výše úvěru, splatnost a úroková sazba. Jak z informace vyplývá, jde však právě jen o předběžné údaje, které se mohou dodatečně změnit.

J ak by taková hypotéka fungovala?

Dáte se zlákat? Stavební spořitelny se pustily do boje o klienty. Více ZDE .

Zájemce o koupi či stavbu nemovitosti požádá hypoteční banku o úvěr s tím, že si konkrétní nemovitost, která má být objektem úvěru, dosud nevybral. Banka tedy provede prozatím alespoň ohodnocení jeho bonity. To znamená, že bude vyžadovat například standardní dokumenty potvrzující výši jeho příjmů. Doklady, týkající se samotné nemovitosti, budou v této fázi chybět. Na základě toho určí, jak vysoký úvěr je mu ochotna poskytnout. Může pak být dokonce podepsána úvěrová smlouva, kde mohou být předběžně stanoveny i další parametry jako úroková sazba a doba splatnosti. Dále zde bude sjednána určitá časová lhůta, v níž si klient musí požadovanou nemovitost najít. Tato lhůta se stanoví na tři, případně až šest měsíců. Poté, co klient předloží i dokumenty týkající se nemovitosti, může začít čerpat úvěr. Pokud sjednané podmínky nesplní, úvěr mu poskytnut nebude.

Nejde tedy o žádné závazné potvrzení toho, že banka hypotéku poskytne a že budou platit přesně ty podmínky, které jsou uvedeny v případné smlouvě, pokud je již v této fázi podepsána. Vždy tu budou uvedena pravidla, která je nutné dodržet, aby mohl být úvěr nakonec skutečně čerpán. Jde tedy spíše o smlouvu předběžnou.

Některé banky ohodnotí bonitu klienta i bez toho, aby předložil potvrzení příjmů - správnost údajů poskytnutých klientem neprověřuje. Jde tedy pouze o orientační výši možného úvěru a výsledek není nijak závazný. Spíše klientovi i prodejci potvrzuje, že je dostatečně bonitní na to, aby mu mohla být hypotéka o určitém objemu poskytnuta.

J aké to přináší výhody?

Pro klienta, který si hledá nemovitost, to znamená větší jistotu, že mu banka hypotéku v potřebném objemu skutečně poskytne a orientačně zjistí, i za jakou sazbu. Tím může svým možnostem přizpůsobit i konečný výběr nemovitosti, neboť pak ví, co si může dovolit. Dále to urychlí celý proces získání peněz. Kromě toho potvrdí i prodejci, stavební firmě nebo realitní kanceláři, že je dostatečně solventní na to, aby si nemovitost v této hodnotě mohl pořídit a že mu banka úvěr v této výši skutečně poskytne.

J e možné tohoto postupu využít?

Nejen úvěr, ale i pouhé spoření může hrát roli při výběru spořitelny

Nejvýnosnější spoření: kde? Čtěte ZDE .

Hypotéka, která by se nabízela přesně v této podobě se zatím na českém trhu nevyskytuje. Většinou je však možné u každé banky požádat o více nebo méně závazný příslib úvěru či potvrzení bonity. Tato možnost funguje na trhu již delší dobu. Jde o tzv. přísliby hypotečního úvěru či hypoteční certifikáty.

Například Česká spořitelna má pro zájemce již od června 2001 Hypoteční certifikát, který je předběžným posouzením žádosti klienta a který je potvrzením jeho schopnosti splácet úvěr. Pokud si ve lhůtě tří měsíců nemovitost vyhledá, je mu úvěr vyplacen bez dalšího zkoumání příjmů.

Hypoteční certifikát nabízela již v roce 2000 také GE Capital Bank. Šlo o potvrzení, že banka může poskytnout klientovi úvěr v určité výši, nebylo to však potvrzení o poskytnutí hypotéky. Jeho účelem bylo pomoci klientům, kteří jednali v realitních kancelářích a byli tehdy znevýhodněni v porovnání se zájemci, kteří mohli zaplatit hotově. Dnes je však již situace jiná a klienti proto tato potvrzení většinou nevyžadují.

Jaké možnosti nabízejí banky svým klientům ČMHB Potvrzení bonity Česká spořitelna Hypoteční certifikát HVB Příslib úvěru GE Capital Bank Hypoteční certifikát – nabízela dříve Komerční banka Příslib úvěru Raiffeisenbank Příslib úvěru Živnostenská banka Příslib úvěru

Zdroj: Fincentrum

Podle informací z bank poskytujících hypotéky zájemci o úvěr tato potvrzení bonity a schopnosti splácet úvěr nijak příliš nevyužívají. Kromě toho to není na českém trhu žádnou novinkou. Zároveň však podle nich lze očekávat, že se nějaký podobný produkt, tak jak funguje na Slovensku, na našem trhu objeví.

Myslíte si, že tato potvrzení a přísliby poskytnutí hypotečního úvěru mají své opodstatnění a že jsou k něčemu dobré? Máte s nimi nějakou osobní zkušenost?



reklama