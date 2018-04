Hledáte nové místo? Změňte obor

Spolupráce s úřadem práce

Pokud jste nezaměstnaní, můžete požádat o rekvalifikaci na úřadu práce. Při splnění daných předpokladů budete zařazeni do kurzu a ten vám bude uhrazen. Jestliže si najdete vhodného zaměstnavatele, který se zaváže vás po absolvování rekvalifikace zaměstnat, splnili jste tu nejdůležitější podmínku k proplacení finančních nákladů.

Věra Prokopová, vedoucí odboru poradenství a zprostředkování Úřadu práce hl. města Prahy, říká: "Úřad práce hradí rekvalifikační kurzy ze své nabídky. Ale může je případně i nasmlouvat u dodavatelské agentury." A co nového přinesl zákon o zaměstnanosti, který vstoupil v platnost 1. října 2004? "Oproti dřívějšku má dnes nárok na zvýšenou finanční podporu, tedy na šedesát procent průměrného výdělku, každý účastník rekvalifikačního kurzu.

Zajímavou novinkou by se mohly stát rekvalifikační kurzy realizované z prostředků Evropského sociálního fondu. Ty by měly odstartovat v druhé polovině roku. Přesné datum zájemci najdou na úřadech práce, příslušných internetových portálech nebo vývěskách.

Do těchto programů se budou moci zapojit i lidé, kteří se zatím o práci neucházejí, pouze uvažují o změně oboru, případně rozšíření své kvalifikace. To jsou například matky na mateřské dovolené, lidé nad čtyřicet let ..."Paní Iva Martínková se přestěhovala z Prahy do Kolína, kde si našla práci v administrativě. Firma bohužel zkrachovala a ona se ocitla na úřadu práce. Rozhodla se využít možnost rekvalifikačního kurzu.



"Vždycky se mi líbila manuální práce. To byl důvod, proč jsem zvolila kurz kadeřnice," vypráví paní Martínková. "Bohužel týden před ukončením kurzu se změnily podmínky pro vydávání oprávnění k podnikání. Lidé s rekvalifikací se museli nechat na čtyři roky zaměstnat nebo pracovat pod dohledem, tedy s ručitelem. Ale ručitele vám nikdo zadarmo dělat nebude. Naštěstí se mi podařilo sehnat místo v jednom salonu, kde jsem pracovala rok a půl. Ale dál jsem toužila po tom se osamostatnit. Když kolegyně viděly, že svou práci opravdu umím a že ji dělám ráda, vyšly mi vstříc a zaručily se za mne na zbývající počet let, které ještě musím do závazku odpracovat, aniž bych jim za tuto pomoc musela nějak platit."



K dyž jste bez práce, uvažujete o rekvalifikaci?

Z kanceláře do kadeřnictví

Ano, i zcela mimo obor 61 %

Ano, ale v příbuzném oboru 16 %

Neuvažuji 9 %

Jen za předpokladu, že získám práci 14 %

Hlasovalo 322 lidí

Zdroj: jobs.cz