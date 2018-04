Hledáte práci? A máte známé?

Tři měsíce odpovídal na inzeráty, jednal s personálními agenturami a chodil na pohovory. Bez odezvy, bez výsledku. Obchodní zástupce Miloš Straka z Ostravy pak raději poprosil o pomoc své známé. A práci našel.



Hledat zaměstnání přes inzeráty v novinách a personální agentury je podle nezaměstnaného Miloše Straky sázka do loterie. "Pravděpodobnost, že něco získáte, je minimální," říká. Na úřadu práce podle něho často chybějí aktuální informace o volných místech a nezaměstnaný, který se na takové místo přijde zeptat do firmy, se dozví, že je dávno obsazené.

"Výběrová řízení jsou v podstatě jen naoko, vítěz je znám předem a ostatní kandidáti v té frašce dělají jen křoví," míní Miloš Straka. Po bezvýsledném pátrání na vlastní pěst prý raději překonal svou hrdost, řekl o své situaci známým a některým bývalým zaměstnavatelům a požádal je o pomoc. "Za měsíc nastupuji alespoň na půlúvazek," dodává.



Kdo něco umí a navíc má známé, kteří ho mohou doporučit, najde místo rozhodně snadněji než oficiální cestou. I když také ne vždy a nelze to považovat za pravidlo. Zatímco například bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík plynule přešel na post šéfa Českých aerolinií, exministryně zdravotnictví Marie Součková okusila, co to je být na úřadu práce. Téměř 45 procent lidí si podle průzkumu SC&C myslí, že využít známé při přijímání do zaměstnání je nutné. Dokonce nutnější než třeba u lékaře (40,7 %) nebo při jednání s úřady (39,2 %).

S protekcí v boji o práci se přitom setkalo 36 procent dotázaných, k jejímu využití se přiznalo 14,9 procenta lidí. Fakt, že tolik Čechů považuje protekci při získání práce za potřebnou, je dán podle ředitele Tiskárny Libertas Jana Mináře atmosférou korupce v celé společnosti. "Například u tiskaře se rychle pozná, co umí, a co ne, takže protekce tady moc nepomůže," říká. "Ale z toho, co vidím kolem, jde spíš o výjimku, když je někdo vybrán kvůli schopnostem, a ne kvůli protekci. Je to ale amorálnost lidí, kteří o výběru rozhodují a nemají zájem o kandidátech sbírat informace, promluvit si s nimi," dodává ředitel tiskárny.



Pro mnohé nezaměstnané je podle personalisty Luďka Špačka těžké hledat informace o volných místech. A pro zaměstnavatele zase složité obstarat si reference o lidech. "A i když nějaké informace seženou, není na ně vždy spolehnutí," podotýká. "Například když si chce firma ponechat dobrého manažera, o jeho přednostech před konkurencí raději mlčí, aby jej nepřetáhla k sobě. A když se firma chce zbavit někoho neschopného, vychválí jej na každém kroku do nebes," říká Špaček. Podle něho není divu, že když je mezi stovkou uchazečů zhruba na stejné úrovni jeden, za nějž dá zaměstnavatelův známý ruku do ohně, má jisté místo právě on. "Češi jsou už prostě takoví, více dají na sociální vazby," tvrdí Luďek Špaček. Spolehnout se na známé je pro firmu snazší i z toho důvodu, že to stojí daleko méně času a úsilí než složité výběrové řízení.



Víte jak se bránit diskriminaci?

Bez protekce se neobejde 44% Bez protekce se neobejde 44%

Setkalo se s protekcí 36%

Protekci využilo 15%

Záporné odpovědi 5%