Hledáte práci na inzerát? Na co dát pozor

Nabídek na nejrůznější profese tam bývá celá řada, ale je dobré, číst i mezi řádky. Ušetříte si tak čas zbytečným běháním na pohovory a schůzky, kde vám místo inzerovaného manažerského postu s platem třicet tisíc nabídnou dealerství pochybného produktu.

Hledejte informace předem

Jak tomu předejít. Pokud máte možnost a součástí nabídky jsou i webové stránky firmy, podívejte se na ně. Dá se to vypozorovat i z koncovky e-mailové adresy. Ideální je, když znáte někoho, kdo už měl s firmou co do činění a něco vám o ní řekne. Smůlu máte ve chvíli, kdy je uvedený jen kontaktní telefon nebo požadavek, abyste zaslali e-mailem nebo na adresu svůj životopis.

V tom prvním případě se obvykle dovoláte jen k nějaké asistence, která vám toho moc neřekne a objedná vás na pohovor. „Jelikož jsem práci měla, jen ji toužila změnit, sledovala jsem nabídky v novinách delší čas. Když jsem na jednu schůzku dorazila, čekalo nás tam na pohovor asi dvacet. Vedoucí si nás volala každého na deset minut. Dozvěděla jsem, jak je nabízená práce dobře placená, nezávislá, jak jsou ve firmě všichni šťastní. Pak mě předala jednomu z těch šťastných, aby mi sdělil víc,“ vzpomíná bankovní úřednice Ivana. „Samozřejmě, že šlo o dealerství a práci na živnostenský list. Rychle jsem z toho vycouvala. Asi to tak udělalo hodně z čekajících, neboť jsem pak časem pozorovala, jak tato stejná firma neustále mění zadání svých inzerátů, aby z toho ani trochu nebylo poznat, o co jde. Jejich formulace byly lákavější a lákavější.“

Ptejte se už při sjednávání pohovoru

Zkušená personalistka Simona Týlová radí, nenechat se odradit tím, že vám v telefonu tvrdí, že se vše dozvíte až na místě. „Trvejte na svém. Ptejte se, zda jde o zaměstnanecký poměr nebo práci na živnostenský list, na pracovní dobu, náplň vaší činnosti, prostě na vše podstatné. Pokud však budete dostávat odmítavé nebo mlžící odpovědi, raději to vzdejte a hledejte raději dál. Jsou to obvyklé triky na lákaní nových pojišťovacích agentů, různých společností, u nichž byste dělali multilevel marketing, podomní obchod a podobně. A na to se ne každý člověk hodí nebo má náturu,“ sdělila Týlová.

Vyberte ten správný tisk

Záleží také o jakou pozici se zajímáte. Každé noviny mají svůj typický okruh čtenářů a tomu se přizpůsobují i inzerenti. Pokud hledáte práci v nějakém specializovaném oboru, stojí za to vyzkoušet i odborné časopisy, jejich weby nebo přímo oborové noviny. Pro práci ve školství například Učitelské noviny, ve zdravotnictví třeba Zdravotnické noviny. Někdy nezaškodí, když si do těchto oborových médií dáte inzerát sami.

Někteří zaměstnavatelé sami prohledávají na internetu životopisy, čili je i sami můžete vyvěsit na pracovních serverech. „Po několika neúspěšných pokusech, kdy se nabídka v denících ve skutečnosti naprosto míjela s realitou, jsem si dal inzerát do časopisu, který čte jen menší okruh lidí, a to většinou mého zaměření. Vyšlo to,“ říká geolog Josef Weis. „Nejdříve jsem totiž uvažoval, že zkusím i nějakou práci mimo svůj obor. Tady mám dobrou zkušenost s personálními agentury. Dokázaly mi poradit, vysvětlily mi možnosti a naopak mi doporučili, že se mám jako švec držet svého kopyta, že jinde je malá pravděpodobnost na lepší plat.“

Dodržte požadavky inzerenta

Ideální je vybírat si inzeráty, ze kterých je jasně zřejmé, co zaměstnavatel požaduje. Takový, kde je co nejmenší množství frází, ale o to více informací. Zbystřete u nabídek, které nabízejí za hodně peněz málo práce. Tam bývá většinou háček.

V podstatě byste měli splňovat okolo pětasedmdesáti procent požadavků, které firma inzeruje. Patří k nim vzdělání, jazykové dovednosti, praxe. „Důsledně také zvažujte, kdo je inzerentem a jak ho znáte. U velkých firem je výběr nových lidí vícekolový, a proto trvá i déle.

Když oslovíte menší společnost, zajímejte se o její postavení na trhu,“ poznamenal Jiří Suchan, ředitel personální společnosti ManMark ECONOMY. „Dodržujte požadavky inzerenta. Divíte se, proč jste vypadli hned v prvním kole? Třeba stačilo, že jste neuvedli značku inzerátu.“

Ke každému životopisu připojujete i průvodní dopis. Měl by být jasný, stručný, srozumitelný tak, aby zaujal na první pohled.