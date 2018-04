Hledáte práci? Využijte diskuse s budoucím zaměstnavatelem

* Internet dává rovnou šanci všem, a to bez ohledu na místo bydliště.

* Anonymita. Někdo se například ptá na platové poměry, firemní kulturu, což by se při prvním setkání s personalistou ostýchal, aby jej tyto otázky nepostavily do špatného světla.

* Mnozí návštěvníci diskusí pochopili, že jejich největší výhodou může být pravý opak anonymity - možnost na sebe upozornit jako na konkrétního kandidáta na místo ve firmě. Snaží se upoutat personalisty dobře volenou otázkou, která prozradí jejich znalost firmy.