Hledáte práci? Zkuste víc způsobů

V ruce držíte vysokoškolský diplom či maturitní vysvědčení. Jeden úspěch je tedy za vámi. A už je tu další životní zkouška - najít si zaměstnání.

Jedním z nejvyužívanějších a nejefektivnějších médií je internet

Procházejte si pracovní portály, zkuste třeba jobdnes.idnes.cz. Práci zde můžete vybírat podle oboru, regionu, podle názvů firem, podle klíčových slov. Hledání vám může usnadnit také takzvaný hlídací pes, což je vyhledávací filtr. "Na těchto portálech získáte i další cenné informace, například jak napsat životopis, co by měl obsahovat motivační dopis, jak se připravit na pohovor a mnoho dalšího,“ radí Renáta Kvanďúchová, personální manažerka z kanceláře K4 Architects & Engineers.

Svůj životopis můžete "pověsit“ na web

Práci na internetu najdete i jinde. Především přímo na stránkách firem, státních úřadů a jiných institucí v rubrice nazvané například Volná místa či Kariéra.

Na web také můžete "pověsit“ svoji nabídku na specializované pracovní servery, tedy v podstatě životopis. V takovém případě si personalisté hledají vás.

Výběru personální agentury věnujte dostatek času

Prvním kolem by mělo být pročtení jejich internetových stránek. Podle oborů a typů nabízených míst můžete vyselektovat ty, které jsou pro vás zajímavé. U těch si stránky projděte podrobněji, podívejte se na způsob prezentace.

"Ptejte se, na jaké obory se agentura specializuje, jaké pozice či jak probíhá výběrové řízení,“ radí Natália Figuschová z personální agentury Nathan Peterson International. Ty, co postoupí do finále, stojí za to navštívit osobně a ptát se znovu a do detailů. Užší kontakt byste měli navázat jen s těmi, které vám mohou skutečně pomoci.

Než vykoupíte novinový stánek

Dobrou volbou a stále hojně využívaným zdrojem při hledání práce jsou také inzeráty v tisku. Pravidelnou nabídku volných míst najdete dvakrát týdně například v příloze Zaměstnání v MF DNES.

Hodně specializované pozice v konkrétních oborech bývají inzerovány také v odborných časopisech. Opačným pólem jsou potom čistě inzertní časopisy. V těch bývají naopak prezentované nabídky na méně kvalifikované práce.

A na které inzeráty odpovídat?

Rozhodujte se podle obsahu, množství informací a konkrétní firmy, jež pozici nabízí. "Určitě ale nereagujte ‘na stovky‘ inzerátů, i když s množstvím se samozřejmě zvyšuje také šance,“ říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial. "Ozvat se na jednu pozici a čekat, co z toho vzejde, také nestačí. To si může dovolit zaměstnaný odborník, ale ne absolvent,“ radí.

Ptejte se známých, oslovte firmy

Kromě těchto ‘masových‘ možností se nabízí ještě další. "Zájemce o práci by neměl mít obavu oslovit, ať už telefonicky nebo e-mailem, ani své známé a rozhodit tak sítě,“ dává další tip Figuschová. "Úspěšné je totiž kombinovat vícero zdrojů volných pozic, a vytvářet si tak síť profesních kontaktů.“

Pokud by se vám podařilo získat místo přes známé, připravte se na těžší postavení mezi kolegy. Mnozí totiž tento způsob označí za protekci. Bude mnohem složitější je přesvědčit, že jste na svém místě oprávněně, než pokud byste prošli přes klasické výběrové řízení.

Přímo oslovit můžete také firmy, v nichž by se vám líbilo pracovat. A to i když nové zaměstnance nehledají. Pak ale musíte vědět, co byste chtěli v takové společnosti dělat, a podpořit to argumenty. Některé firmy tomuto přímému ‘najití se‘ napomáhají samy formou dnů otevřených dveří.

Informují o nich na svých webových stránkách, případně v tisku a na internetu. Pokud se rozhodnete na takovou akci jít, připravte se, jako byste šli na pohovor. Vhodně se oblečte, vezměte s sebou životopis a nachystejte si odpovědi na otázky, které obyčejně padají u přijímacích pohovorů.

Hledat před koncem studia je zbytečné

Sledováním inzerátů a nabídek před ukončením studia získáte inspiraci. "Reagovat na ně však doporučuji až v momentě, kdy je absolvent opravdu volný, na trhu práce je totiž většina nabídek s okamžitým nástupem,“ vysvětluje Renáta Šťastná. "Není proto vhodné odpovídat na inzeráty v lednu, když teprve v květnu budou státnice.“

Kde hledat práci