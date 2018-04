Hledáte profesi s budoucností? A co dentální hygienistka

Proč je to profese svelkou budoucností? Protože jako v ostatních odvětvích medicíny, tak i zde platí, že nejlepší je prevence, a tu ve stomatologii poskytuje právě dentální hygienistka.Jak se stát...Studijní obor diplomovaná dentální hygienistka lze studovat na státní Střední zdravotnické škole v Ústí n. L. a v Praze, ale škola otvírá tento směr jednou za tři roky. Každým rokem přijímá studenty do tříletého cyklu pouze Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky, s. r. o. v Praze, která poskytuje vzdělání v tomto oboru už šest let. Studenti si hradí školné ve výši 1950 Kč na měsíc. Škola nabízí i možnost tříletého dálkového studia. Kdo může začít studovat? "Podmínkou ke studiu na naší škole je středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou," říká jednatel této školy Ladislav Kindl. "Uchazeči tedy nemusí nutně být absolventy střední zdravotnické školy. Co je podstatné a důležité, je zájem o tento obor. Pro dálkové studium je ale podmínkou dvou až tříletá praxe v oboru stomatologie."Jaké vědomosti studenti získají?Studium navazuje na znalosti získané na střední škole. K tomu ovšem přibude základní odborné učivo (anatomie, fyziologie, obecná histologie, obecná patologie, mikrobiologie, preventivní lékařství, sociální hygiena, apod.) a speciální odborné učivo, které umožňuje získat potřebné vědomosti a dovednosti (orální patologie, preventivní stomatologie, parodontologie, orální hygiena atd.). Kromě vlastního studia se klade důraz i na praktické vyučování. To probíhá v laboratořích, odborných učebnách i ve stomatologických zařízeních. Studenti mají možnost zúčastnit se i stáží na odborných školách ve švýcarském Curychu. "Náš projekt vznikl podle švýcarského modelu," doplňuje MUDr. Kindl. "Dentální hygienistka je v mnoha zemích, například ve Švýcarsku, prestižní povolání a podle toho i finančně ohodnocené." Studium je zakončeno státní zkouškou, která se skládá z cizího jazyka, psychologie, obhajoby diplomové práce, zde si student volí téma z oboru a parodontologie. Absolventi obdrží diplom a titul DiS (diplomovaná dentální hygienistka).Kde se absolventi uplatní?Absolventi, kteří úspěšně zakončili studium, jsou připraveni na práci ve specializovaných stomatologických pracovištích (stomatologické prevence, apod.). Jako vyšší zdravotničtí pracovníci vykonávají vstupní i kontrolní vyšetření dutiny ústní, zhotovují rentgenové snímky, otisky chrupu, odstraňují zubní kámen, ošetřují dásně, provádějí lokální fluoridaci, trénují s pacientem postupy v dentální hygieně (nácvik správného čištění zubů) a kontrolují její výsledky. Věnují se také individuální a kolektivní zdravotní výchově zaměřené na prevenci zubního kazu a parodontologických obtíží, ale například i na racionální výživu. Uvedené činnosti může absolvent vykonávat v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Pacient, o kterého pečují, by měl být alespoň jednou za půl roku vyšetřen zubním lékařem. Těsná spolupráce dentální hygienistky se stomatologem je tedy jedním z dalších předpokladů kvalitní práce v tomto oboru. V praxi to vypadá tak, že buď působí přímo v ordinaci zubního lékaře, nebo v jeho blízkosti, aby s ním mohla konzultovat veškeré léčebné postupy.Poptávka na trhu...Absolventky tohoto oboru mohou počítat se stále se zvyšující poptávkou jednak ze strany stomatologických klinik, ale také ze strany zubních lékařů. Ti často doporučují ke studiu (dálkovému) i své zdravotní sestry. "Při hledání místa jsem měla štěstí," říká dentální hygienistka Zuzana Valinová. "Podařilo se mi najít uplatnění hned po škole. Po dvouleté činnosti v tomto oboru mohu říci, že se zde situace zlepšuje. Lidé stále více přicházejí na to, že jim dentální hygienistka může skutečně pomoci, a tak se vracejí a neustále přicházejí i noví pacienti." K platové otázce dodává: "Hodně záleží na dohodě s lékařem, který nás zaměstnává. Nelze tedy hovořit o konkrétní částce, ale obecně vzato, jsme na tom o něco lépe než zdravotní sestry."Názor stomatologa..."Dentální hygienistka je pro mou práci velkým přínosem," pochvaluje si zubní lékařka Hana Kratochvílová. "Pacient přichází již se základním ošetřením, tzn., že má ošetřené dásně, odstraněný zubní kámen a provedený rentgen. Já se tak mohu soustředit na vlastní stomatologické výkony." Lidé stále více přicházejí na to, že mít pěkný chrup je půlka úspěchu. Kartáček a pasta však všechno nevyřeší. Bez odborníků, jako je právě dentální hygienistka, to zkrátka nepůjde.