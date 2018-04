Hledáte vstřícnou banku? Jste-li student, máte šanci

Tisková mluvčí HVB Bank Petra Kopecká k tomu říká: „Naše banka se tradičně zaměřuje na movitější klientelu, podnikatele, živnostníky a firmy. To je důvod, proč nenabízíme speciální služby studentům a v dohledné době ani zavedení těchto služeb neplánujeme.“ Ale banky, které se studentům otevřely, si je předcházejí.

V porovnání s účty pro dospělé jsou na tom studentská konta lépe. Vedení účtu je levnější, v případě Komerční banky dokonce zcela zdarma. Nejdražší je Studentský program eBanky, ale ani jeho 19 korun měsíčně není částka, která by majitele obzvlášť finančně vyčerpala. Ještě o korunu víc může klient zaplatit u Komerční banky, když si pořídí Nadstandardní balíček. „V jeho ceně jsou ale zahrnuty dva výběry z bankomatu KB za měsíc a vydání embosované bankovní karty s cestovním pojištěním,“ říká Romana Kubálková, tisková mluvčí banky.

Banky v našem přehledu nabízejí v balíčku služeb telefonické a internetové bankovnictví. Všechny bez výjimky a zdarma. Moderní technologie jsou mladým blízké, a tak je taktika peněžních ústavů jasná - není důvod, aby studenti zbytečně navštěvovali přepážky, když většina operací se dá vyřídit od psacího stolu.



K artu dá banka automaticky



Ke všem účtům jsou zdarma vydávány elektronické platební karty. Poplatek za jejich vedení se pohybuje od šedesáti korun u Poštovní spořitelny do 240 korun u eBanky, která jej účtuje až od druhého roku. Vedení karty je pro studenty bezplatné u Komerční banky a České spořitelny. Platba kartou u obchodníka nic nestojí, ale na to jsou zvyklí všichni majitelé karet. Výběr z vlastního bankomatu se u jednotlivých ústavů cenově příliš neliší - jde o částku čtyři až šest korun. Nejlevněji ho pořídíte u Raifeissenbank, ale to se týká jen prvních dvou výběrů v měsíci, každý další výběr už stojí devět korun.



Ú věr až po osmnáctinách





Všechny banky, i ty, které otevírají účty lidem od patnácti let, čekají s nabídkou úvěru až do plnoletosti. Posouzení, kolik komu banka dovolí jít do minusu, je závislé na obvyklém stavu účtu a pravidelných příchozích platbách. Horní hranice, kterou nabízejí eBanka se 150 tisíci a Raifeissenbank s padesáti tisíci nedosáhne student, kterému měsíčně chodí na účet 500 korun. Úroky, které student z kontokorentu zaplatí, jsou od dvanácti do třinácti procent ročně - rozdíl tedy není příliš velký. U klasické půjčky na studia, kterou poskytují Komerční banka a Česká spořitelna, je rozdíl větší. U Komerční banky lze získat úvěr až na deset let s úrokem 6,5 procenta, spořitelna nabízí úrok 8,9 procenta, ale přidává navíc možnost splátek až po ukončení studia.Aby banky nalákaly studenty právě ke svým přepážkám, nabízejí i ledacos navíc. Přímý finanční příspěvek dává jen Komerční banka a podmiňuje ho alespoň jednou karetní platbou v obchodě každý měsíc. Poštovní spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Česká spořitelna přispívají mladým na slevovou kartu ISIC nebo Euro 26. Poslední dvě jmenované banky navíc vyjednaly u obchodních partnerů slevy pro studenty, kteří u nich mají otevřený účet. Studenti, kteří podnikají, mohou u eBanky využít firemní účet se zvýhodněným poplatkem od 79 korun za měsíc.