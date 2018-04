Hledáte zaměstnání na inzerát? Čtěte jej velmi pozorně!

Odborníci na personalistku Alice Hamidová z konzultační společnosti Mercury Group, Martin Vosecký ze společnosti Catro a psycholog David Gruber radí, jak jednotlivým požadavkům v inzerátech správně porozumět.Alice Hamidová: Pokud máte delší praxi, jste starší a vadí vám chyby mladých vyplývající z jejich malé praxe, o takové místo se neucházejte.David Gruber: Pozor, nechtějí nikoho staršího, člověk nad 40. let by se tam nemusel cítit dobře, na firemním večírku určitě nebudou hrát dechovku.Martin Vosecký: Pravděpodobně jde o nevyvážený kolektiv, tvořený samými mladými pracovníky. Buď budou společně stárnout, nebo je budou průběžně vyhazovat, aby si zajistili stále mladý kolektiv.Alice Hamidová: Požadují osobnost, která už od dětství projevovala výraznou schopnost zvládat zátěžové situace lépe než ostatní.David Gruber: Může to znamenat pracoviště, kde stíhá jeden "průšvih" druhý.Martin Vosecký: Jen velmi málo povolání má v sobě automaticky zakombinován stres (vojáci, policisté, letci, sportovci...) Jinak je stres spíš diktován firemní kulturou, firemní dezorganizací a neschopností udržet na uzdě zákazníky či své kolegy. Často může jít i o diskriminační prostředí nebo nesnášenlivé šéfy.Alice Hamidová: Chtějí člověka, který je ochoten nadřadit pracovní odpovědnost zájmům rodiny.David Gruber: Připravte se na to, že šéf vám bude na služební mobil volat třeba i v noci a volno budete mít možná o víkendu, a to jenom někdy.Martin Vosecký: Zřejmě indikuje práci přesčas, jinak je snad samo sebou, že se v práci pracuje maximálně.David Gruber: Pozor! V takové firmě se každou chvíli může něco změnit, a to i na poslední chvíli.Martin Vosecký: Každý si o sobě myslí, že má mladého ducha a že myslí pružně, nechápu, proč se do inzerátu tyto požadavky dávají, stejně se hlásí i lidé, kteří takoví nejsou.Alice Hamidová: Požadují člověka, jehož pracovní morálka a žebříček hodnot odpovídá evropským standardům.David Gruber: Pokud půjde o pozici prodejce, může firma chtít až arogantního člověka typu "vyhodí vás dveřmi, vrátíte se oknem".Alice Hamidová: Chtějí člověka, který umí zaujmout slovním projevem.David Gruber: Pro introvertního vědce se toto místo nehodí, nepůjde také zřejmě o uvolněné místo pro strážce majáku.Martin Vosecký: Mám pocit, že komunikovat by měl umět snad každý zaměstnanec.Alice Hamidová: Vhodné pro zájemce, který je schopný a zvyklý srovnávat, vyhodnocovat.David Gruber: Jde o místo, kde bude mít uchazeč nejen pravomoc, ale i odpovědnost.Alice Hamidová: Většinou to znamená, že firma chce, aby zaměstnanec investoval do kvalitního oblečení bez módních výstřelků a zároveň uměl diplomaticky vycházet s různými lidmi.David Gruber: Jednou přijdete bez kravaty a máte problém!Martin Vosecký: S přibývajícím věkem se názor každého člověka na reprezentativní chování mění. Ale pozor! Reprezentativní vzhled posuzují jinak v módním časopise pro teenagery a jinak v bance.Alice Hamidová: Bude to zřejmě mimo jiné i práce s daty, jejich vyhodnocování i interpretace.David Gruber: Vhodné pro člověka, který umí řešit problémy.Martin Vosecký: To je rozumný požadavek, protože řadě lidí analytické myšlení chybí, a řada z nás si to dokáže uvědomit.David Gruber: To může znamenat buď že ve firmě počítají, že bude uchazečka vstřícná i k mimopracovním aktivitám, nebo že potřebují někoho, nad kým by mohli mít převahu.Na co dát pozor při čtení inzerátů?"Zájemce by měl vyhledávat inzeráty, ve kterých se toho dozví nejvíce. Čím serióznější nabídka, tím více podrobných informací a specifik inzerát obsahuje. Klíčová slova v inzerátu, kterým musí věnovat maximální pozornost, jsou "Požadujeme..." a "Výhodou...". Jestli společnost požaduje jak výbornou angličtinu, tak němčinu, má k tomu své důvody," míní Kateřina Furlogová, manažerka konzultační společnosti Robert Half International.