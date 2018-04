Hledejte půjčku bez navýšení

Klient může koupit zboží, a pokud zaplatí do určeného termínu, který bývá 1 až 4 měsíce, nevytáhne z peněženky ani korunu navíc. Pokud se však opozdí, byť o jediný den, musí splácet s navýšením.

Někdy se objeví nabídka na bezúročný úvěr u zboží s ročními splátkami. V současné době je nabízejí třeba Triangl a Home Credit. Nevýhodou je to, že jde jen určité konkrétní zboží z katalogu nebo u vybraných obchodníků. Možnost nakoupit na splátky a bez navýšení mají i klienti, kteří užívají kreditní kartu – pokud splatí takzvaném bezúročném období, nezaplatí nic navíc. Délka tohoto období se liší v jednotlivých bankách.

Před Vánocemi se navíc obchodníci i banky snaží o přízeň klientů mnohem víc než běžně: Multiservis třeba uvedl kartu, která právě koncem roku nabízí možnost splatit do čtyř měsíců bez navýšení.

Návštěvě obchodu se nevyhnete

Klient se rozhodne pro nákup na splátky a rád by věděl, na kolik to přijde. Pokud je ochoten obejít několik obchodů, zjistí to. Jestliže však míní udělat rozhodnutí od počítače či telefonu, firmy mu příliš nepomohou. Zelené linky většinou informují jen o tom, jaké náležitosti k vyřízení úvěru potřebuje. Na lince Essoxu dokonce s výběrem partnerské prodejny v Praze poradili až na druhý pokus. Jejich seznam se jim přitom na webové stránky nevešel „protože mají mnoho obchodů“.