Hlídejte si, jak dlouho pracujete. Závisí na tom váš důchod

Ve starobních důchodech se Češi příliš nevyznají. Potvrzují to i kolující zprávy, že lidé, kteří žijí ze státních podpor, prý čeká tučnější penze než ty, kteří po celý život poctivě pracují třeba i za nízký plat.

Odborníci označují takové zprávy za fámu, zároveň upozorňují na jiná důchodová úskalí, která přinesl letošní nový zákon o důchodovém pojištění (více o změnách v důchodech čtěte zde).

Nezaměstnaným nárok na důchod nemusí vzniknout



"Čím déle se člověk vyhýbá práci, tím bude jeho starobní důchod menší. Doba pobírání většiny sociálních dávek se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet důchodu," poznamenává Šárka Gregorová, specialistka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nezaměstnaní lidé by si měli dát pozor hlavně na to, že při dlouhodobé ztrátě místa se na důchod započte jen doba, po kterou berou podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. "Kdo už podporu nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se mu nejvýše tři roky. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod," upozorňuje Jiří Tuháček, právník ČSSZ.

Od letošního ledna se přitom začala prodlužovat doba povinného pojištění, kterou musíte splnit, aby vám nárok na důchod vůbec vznikl. Z dřívějších dvaceti pěti povinných let je pro letošní žadatele o důchod třeba mít 26 let pojištění, příští rok 27 let a od roku 2019 a v dalších letech bude povinných 35 let pojištění.

"Lidé, kteří dlouhodobě nepracují, nemusejí potřebnou dobu pojištění při dosažení důchodového věku proto splnit a nárok na důchod jim tak nevznikne," varuje Tomáš Kaplan, odborník ČSSZ.

Z čeho se skládá řádný starobní důchod Má dvě složky:

• Základní výměru, která je jednotná pro všechny důchody a nyní činí 2 170 korun měsíčně.

• Procentní výměru, která se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Zdroj: ČSSZ

Chybějící dobu pojištění lze doplatit nebo dopracovat

Doby pojištění, které se vám pro vznik nároku na důchod započítávají ve vašem evidenčním listu, který vede Česká správa sociálního zabezpečení, je nutné pečlivě hlídat (čtěte více v článku, jak si ohlídat důchod už v mládí).

Pokud zjistíte, že potřebnou dobu s dovršením důchodového věku nezískáte, chybějící roky si můžete doplatit. A to formou dobrovolného důchodového pojištění.

"Bez udání důvodu je možné si zaplatit dobu maximálně v rozsahu 10 let a zpětně jen jeden rok od podání přihlášky. Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění placená v roce 2010 činí 1 660 korun," vysvětluje Jana Pilařová, specialistka ČSSZ.

Dobrovolné pojištění se vyplatí zvážit například i ženám, které odešly z práce na mateřskou, jsou v domácnosti a na důchod si tudíž neplatí. Kvůli prodloužení potřebné doby pojištění až na 35 let se může stát, že vám rovněž nevznikne nárok na důchod.

"Do obdobných potíží se mohou v budoucnu dostat i studenti, kterým se od letošního roku nezapočítává na důchod od plnoletosti doba studia na střední a vysoké škole," upozorňuje Pilařová. Ročníky narozené po roce 1992, které absolvují vysokou školu ve 26 letech a během studií si na důchod nebudou platit, totiž získají povinných 35 let pojištění nejdřív v 61 letech (26 let plus 35 let pojištění).

Chybějící dobu pojištění je možné i dopracovat, což ale znamená pracovat po dosažení důchodového věku o tuto dobu déle.

Pozor na doby pojištění Pojištěnec dosáhl důchodového věku v roce 2010, nárok na starobní důchod mu však nevznikl, protože byl pojištěn pouze 24 let namísto potřebných 26 let.

Po získání chybějící doby dvou roků pojištění mu nárok na starobní důchod vznikne v roce 2012.

zdroj: Příručka budoucího důchodce 2010, ČSSZ

O penzi rozhodují hlavně hrubé příjmy



O tom, jakou penzi vám Česká správa sociálního zabezpečení za váš pracovní život vyměří, rozhodne váš osobní vyměřovací základ a dále tak zvané náhradní doby, jako je péče o dítě do čtyř let věku, vojna, pobírání nemocenských dávek i další zákonem určené náhradní doby. Vliv má i to, jak dlouho si na důchod budete platit.

Zjednodušeně řečeno však rozhoduje o výši řádné penze hlavně měsíční průměr všech vašich příjmů dosažených v rozhodném období, což je

30 let před rokem přiznání důchodu. K příjmům dosaženým před rokem 1986 se zpravidla nyní nepřihlíží. U důchodu přiznaného v roce 2010 jsou proto rozhodným obdobím příjmy z let 1986 až 2009.

"Podpora v nezaměstnanosti se nijak nezapočítává do vyměřovacího základu, protože pobírání podpory je vždy doba vyloučená," doplňuje Alena Fraňková, specialistka ČSSZ.

Jak se vypočítá řádný starobní důchod v roce 2010 Muž, narozený 15. ledna 1948, požádal o řádný starobní důchod

(dle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 62 let a 2 měsíce. Tohoto věku dosáhl

15. března 2010 a do této doby získá celkem 45 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) muže za rozhodné období

1986–2009 činí 23 890 korun.

Výpočtový základ se stanoví z OVZ 23 890 korun následujícím způsobem:

• částka 10 500 korun náleží v plné výši,

• k této částce se přičte 30 procent rozdílu mezi částkou 23 890 korun a částkou 10 500 korun (13 390 korun)

(2. redukční hranice je 27 000 korun) = 30 procent

z 13 390 korun, což je 4 017 korun. Výpočtový základ činí celkem 14 517 korun (10 500 korun + 4 017 korun). Za každý rok pojištění náleží 1,5 procent výpočtového základu, tzn. že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 procent výpočtového základu, tj. 9 798,975 korun, zaokrouhleno na celé koruny nahoru = 9 799 korun. Procentní výměra starobního důchodu tedy bude 9 799 korun, základní výměra 2 170 korun. Starobní důchod tak bude celkem činit 11 969 korun. Zdroj: Příručka budoucího důchodce 2010, ČSSZ Spočítejte si důchod na naší kalkulačce

Většina živnostníků si platí na důchod málo



Dobré je také vědět, že se do důchodu započítávají jen příjmy, ze kterých bylo odváděné pojistné. Tedy kupříkladu příjmy dosažené v zaměstnaneckém poměru, samostatnou výdělečnou činností nebo třeba přivýdělkem k zaměstnaneckému platu na živnostenský list. "Příjmy, z nichž se pojistné neodvádí, například z brigád na dohodu o provedení práce, se nezapočtou," poznamenává Tomáš Kaplan.

Drobní podnikatelé a lidé na volné noze by měli myslet i na to, že si na důchod platí méně než zaměstnaní lidé a tudíž dostanou i nižší starobní důchod. Je to dáno tím, že se většina živnostníků drží jen toho, že pojistné platí z poloviny částky snížené o výdajový paušál. Vyšší odvod na důchod si dobrovolně platí podle informací ČSSZ jen málokdo. Proto pamatujte v předstihu na to, že nízkou penzi je potřeba dorovnat úsporami. Jinak dojde ve stáří k výraznému poklesu vaší životní úrovně.