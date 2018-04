Hlídejte si své dluhy, stačí požádat o výpis z registru dlužníků

V jakém registru dlužníků budete mít záznam, záleží především na tom, u jaké společnosti (bankovní či nebankovní) jste si pořídili úvěr a na tom, zda řádně splácíte, případně jste se splátkami pozadu.

Získejte přehled o svých závazcích

Pokud dlužíte bance, požádejte o výpis Bankovní registr klientských informací. Jste-li dlužníkem nebankovní společnosti, vaše závazky eviduje Nebankovní registr klientských informací. A pozor, veškeré údaje v nich zůstanou ještě čtyři roky poté, co jste své závazky uhradili.

Do těchto registrů vás zapíší už v okamžiku, kdy o úvěr požádáte. I když nakonec úvěr nezískáte, informace v registrech zůstanou šest měsíců.

Jakmile váš úvěr bude delší dobu po splatnosti, či přestanete hradit faktury za telefon nebo jiné služby, objeví se to v registru SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům). I ten vám na požádání zašle výpis o vašem závazku. Vaše údaje eviduje ještě tři roky po úhradě dluhu.

Za stovku nebo za dvě? Záleží na rychlosti výpisu

Potřebujete-li získat informace z Bankovního i Nebankovního registru, stačí zajít na klientské centrum obou registrů, které najdete Na Vítězné pláni v Praze 4. Máte také možnost o výpis zažádat písemně. Z webových stránek si stáhněte formuláře žádostí (viz Bankovní registr a Nebankovní registr), vyplňte je, nechte si úředně ověřit podpis a nic už nebrání jejich podání.

Výpis o vašich závazcích a platební morálce si opět můžete vyzvednout osobně, nebo vám bude zaslán poštou do vlastních rukou.

Pokud na výpis spěcháte, můžete ho získat prakticky hned. Při osobním vyzvednutí vám ho vyhotoví na počkání, poštou ho dostanete během několika dní, záleží na doručovacích termínech pošty. Za expresní vyhotovení výpisu si ovšem připlatíte, zaplatíte ovšem dvakrát tolik než za zpracování standardní do 30 dnů (viz tabulka).

Poplatky za výpis informací z Bankovního i Nebankovního registru klientských informací (v Kč) Způsob získání výpisu Standard (vyhotovení do 30 dnů) Expres Vyzvednutí osobně v Klientském centru 100 200 (1) Výpis zaslán poštou na dobírku 100 + poplatek za poštovné 200 + poplatek za poštovné Zdroj: www.cbcb.cz, www.llcb.cz ; Poznámka: (1) 100 korun poplatek za výpis + 100 korun poplatek za expres

Esemeskou výpis do minuty

Chcete-li získat informace o svém závazku z negativního registru SOLUS, máte na výběr ze dvou možností. Buď zažádáte pomocí vyplněné žádosti s úředně ověřeným podpisem písemně a v zákonné lhůtě do 30 dnů ho i písemně za 136 korun na dobírku dostanete. Nebo ho od letošního roku můžete získat pomocí SMS.

V případě, že vám bude víc vyhovovat esemeska, musíte si nejprve zažádat o vygenerování unikátního osobního čísla SIN (Solus Identification Number). Tím se v textových zprávách budete prokazovat pokaždé, když budete požadovat výpis z databáze.

Žádost o zaslání SIN můžete podat elektronicky či v papírové formě, vždy s ověřeným podpisem. SIN vám pokaždé zašlou poštou do vlastních rukou na dobírku. Pokud podáte žádost na elektronickém formuláři, pošlou vám ho poštou na dobírku do dvou pracovních dní. Zaplatíte 84 korun. Pokud požádáte o SIN prostřednictvím papírové žádosti, Solus vám SIN zašle nejpozději do 30 dnů. Opět na dobírku za 72 korun.

Jakmile máte SIN v ruce, můžete konečně požádat o výpis informací. Za objednávací SMS platíte podle tarifu svého operátora. Příchozí SMS obsahující výpis vám přijde do minuty a zaplatíte za ni 99 korun.

SIN, které vám SOLUS přidělí, bude spárován s mobilním telefonním číslem, ze kterého budete o výpis esemeskou žádat. To znamená, že příště budete moci požádat o výpis pouze z čísla, které je spárováno s vaším SIN. V budoucnu budete mít možnost nahradit uložené číslo jiným telefonním číslem, ovšem budete k tomu muset udělit souhlas.